وزير الصحة الإتحادية يعلن عن وصول لقاح كورونا إلي السودان

أعلن وزير الصحة الاتحادية السوداني ،الدكتور عمر النجيب، عن وصول الدفعة الاولى من لقاح فايروس كورونا المستجد إلي البلاد.

وجاء إعلان وزير الصحة عن وصول اللقاح، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، يوم أمس، قال فيه:”إن السودان هو أول دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتلقى اللقاح من آلية كوفاكس وقد تحقق ذلك مع وصول 808,000 جرعة من لقاح إسترازينيكا”.

وقال الوزير أن الدفعة الاولى من اللقاح سيتم إستخدامها لتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية بجانب الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عاما فما فوق ممن يعانون من الأمراض المزمنة.

وأكد النجيب، أن اللقاحات آمنة وتمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية والسودان للإستخدام، مشيراً إلي أنه إنجاز كبير لحكومة السودان والشركاء ووجه بضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية حتى في حالة أخذ اللقاح، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.

وفي السياق ذاتة، أعلنت الصحة في السودان، أنها ستبدأ تطعيم طواقمها الطبية ضد كورونا مطلع الأسبوع المقبل.

وقال السودان على لسان مسؤولة بوزارة الصحة، تدعى داليا إدريس، أن الدفعة الأولى من اللقاح ستخصص لحوالي 414 ألفاً من الفرق الطبية في مختلف أنحاء البلاد، بحسب ما جاء في “أخبار السودان”.

وبدوره عبر عمر النجيب، وزير الصحة السوداني، عن ارتياحه لوصول أول شحنة من لقاح كورونا إلى البلاد.

كما أوضح أنه سقدم مجاناً، موضحاً أن الأولوية ستكون للفرق الطبية وكبار السن.

مشيراً إلى أن خطوة وصول اللقاح تعتبر خطوة رئيسية ضد الفيروس الذي أصاب 28 ألفاً و500 شخص، وأدى لوفاة 1900 منهم، على حد قوله.

وتوقع النجيب وصول مزيد من الشحنات حتى نهاية سبتمبر المقبل، على أن يغطى ذلك 20 في المائة من سكان السودان، مقدراً عددهم بنحو 40 مليون نسمة.

وتكافح الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصاديةالتي زادت من وطأتها جائحة كورونا في البلاد التي تشهد ارتفاعا في معدلات التضخم ونقصًا في العملات الأجنبية وتراجعًا في قيمة العملة المحلية، في السوق السوداء.

ومن جهته امتدح عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء في السودان، الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة الاتحادية، وآلية الكوفاكس، ومنظمة اليونيسيف، من أجل وصول “820” ألف جرعى من لقاح كورونا إلى السودان.

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