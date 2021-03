الفنانة ليلى علوي تعود للدراما بعد غياب ٤ سنوات

عادت الفنانة ليلى علوى إلى الدراما التليفزيونية، بعد غياب اربعة سنوات بمسلسل جديد تحت اسم “زى القمر” حيث تدور حلقاته في ٥ حلقات فقط تقدم من خلالها احدى حكايات المسلسل تحت عنوان “ست الهوانم”.

ويعرض مسلسل الفنانة ليلى علوي على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة المقبلة، حيث ستعلن الجهة المنتجة عن فريق العمل واسم المؤلف والمخرج خلال الأيام المقبلة، مع بداية تصوير المسلسل، وفقا لموقع اليوم السابع.

ليلى علوي حافية القديمن

وخطفت الفنانة المصرية ليلى علوي الأنظار من خلال ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بفستان أبيض وهي حافية وسط مساحة خضراء، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الصور الجديدة للفنانة المصرية .

ونشرت الفنانة المصرية ليلى علوي الصور على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وقالت معلقة: “عمركم جربتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة، جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا، نعمة الهوا والخضرة والمية، نعمة الرضا باللي ربنا قسمه لك أيًا كان” .

وأضافت ليلى في المنشور: ” نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيّا كان .. واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني أمشى حافية ! بالذات على رملة أو في خضرة ” .

وزادت: ” إحساس مليان رضا واكتفاء .. وتخلص من الطاقة السلبية .. البسوا ألوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين .. المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا ” .

وفي سياق منفصل ومع مرور الأسابيع منذ تفجر أزمة وباء كورونا بدأ مشاهير مصر رويدًا رويدًا بالتخلي عن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، رغمًا عن كونهم أكثروا من الرسائل عبر السوشيال ميديا الدعية لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بسياسة التباعد الاجتماعي.

ويمكن القول إن صيف العام 2020 لا يختلف كثيرًا بالنسبة لهؤلاء المشاهر عن صيف 2019، نظرًا لعودة الاحتفالات والنزهات الشاطئية والتجمعات بصورة طبيعية، كأن شيئًا لم يكن.

خطفت الفنانة المصرية ليلى علوي الأنظار في الحفل الأخير للفنان عمرو دياب الذي أقيم أمس الجمعة لصالح إحدى الشركات العقارية الكبرى.

