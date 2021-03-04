الدولار.. ارتفاع طفيف في البنوك واستقرار في الموازي

يشهد سوق الدولار الموازي ركوداً ملحوظاً منذ أن أعلنت الحكومة السودانية تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.

هذا وقد شهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً طفيفاً في البنك، مقابل استقرار في السوق الموازي.

وبحسب تجار عملة لـ”أخبار سوق عكاظ” فإن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني لم يتغيير من سعر الأمس وهو 378 جنيهاً.

بينما بلغ سعر صرف العملة الخضراء في البنوك السودانية 378.0587 جنيهاً.

أما الريال السعودي فقد استقر في الموازي عند 99 جنيهاً، مقابل 100.8587 في البنك.

وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك بواقع 102.9347، مقارنة بـ101 في السوق السوداء.

وفي سياق متصل، تداولت البنوك السودانية مبالغ مقدرة من العملات الصعبة تصل إلى ملايين الدولارات في أعقاب حملات شعبيةلإنعاش الجنيه بعد توحيد سعر صرفه.

وأعلن السودان في 21 فبراير الجاري، تخفيض قيمة العملة الوطنية لنحو 7 أضعاف لتوحيد أسعار صرف الجنيه في منافذ البنوك والصرافات والأسواق الموازية.

وقال بنك الخرطوم، في تصريح نشره على فيسبوك، السبت: “إن إجمالي المشتريات من منافذ تعامل النقد الأجنبي عبر البنك وصلت 10 مليون دولار”.

وأشار إلى تلك المشتريات كانت خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري.

وفي السياق كشف محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين أن مشتروات البنوك السودانية من النقد الأجنبي خلال خمسة أيام فقط من تنفيذ قرار تعويم الجنيه بلغت 25.4 مليون دولار.

فيما بلغ حجم مبيعاتها 20.4 مليون دولار، ووصف المحافظ خلال تصريحات صحفية بالأرقام غير المسبوقة وتوقع زيادتها وفقا للمؤشرات الحالية لجهة أن القرار في بدايته، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.

وأعلن المحافظ عن ضخ نقد أجنبي للبنوك عبر إطلاق برنامج “مزادات النقد الأجنبي” مبينًا أن المركزي سيطرح عملة أجنبية في شكل مزادات للبنوك والصرافات بغرض توفير النقد الأجنبي لتستطيع تلبية طلبات الجمهور”.

وكشف البنك المركزي عن إطلاق استخدام بطاقات الائتمان العالمي “فيزا كارد”، وضخ نقد أجنبي للبنوك عبر إطلاق برنامج “مزادات النقد الاجنبي”.

هذا وقد شنت مباحث العمليات الفيدرالية حملات شرسة في الخرطوم استهدفت “السريحة” الذي يلحون بالنقود وسط الخرطوم، حيث تم ايقافهم في بلاغات تتعلق بالنقد الأجنبي، بحسب “اليوم التالي”.

يذكر أن المباحث قد كثفت حملاتها ضد تجار العملات الذي يعملون في السوق الموازي، عقب تحرير سعر الصرف من قبل الحكومة السودانية.

وفي إطار هذه الحملات تم إيقاف “60” تاجر عملة، ضُبط بحوزتهم أرقام كبيرة من العملات الأجنبية.

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