بالفيديو: هند عبدالحليم تحكى عن زواجها وتتصدر التريند

تصدرت الفنانة المصرية هند عبد الحليم، التريند المصري عقب ظهورها في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، تتحدث فيه عن قصة زواجها وعلاقتها بأهلها.

وقالت النجمة هند عبدالحليم:”قبل الزواج أبلغت والدتي بوجود شخص يرغب في الزواج مني، ولم اتحدث مع والدي مباشرة لأني بتكسف، ووالدتي هي من أخبرت والدي”.

وأكملت النجمة : “فرحي كان في مكان مفتوح، وكان العدد محدود؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وناس كتير زعلت مني بسبب عدم تواجدها في الفرح”.

وتابعت الفنانة هند :”والدي ووالدتي لم يكونا مستوعبين فكرة عدم تواجدي في المنزل بعد زواجي، ولما أتجوزت كنت بزورهم في البيت، ولما أمشى بابا كان بيقولي أنتي رايحة فين”.

ومن جانبه، قال أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق: “أمنية أي أب هو زواج أبنته، ولكن بعد زواج هند؛ شعرت بمشاعر متناقضة بسبب قوة العلاقة التي تربطني بها”، وفقا لموقع أخبار اليوم.

ومن النجوم ايضا الذين تم استضافهم في برنامج الإعلامية منى الشاذلي

الفنان والممثل المصري أحمد السقا، الذي تصدر ايضا محرك البحث قوقل عقب ان حكى قصته بأنه قام بإنقاد النجم المصري سليمان عيد من الغرق في أحد المرات التي جمعتهم سوياً .

وذلك في الجزء الثاني من برنامج ” معكم منى الشاذلي” الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى على قناة ( cbc ) مساء كل جمعة .

وقال أحمد السقا عن القصة: ” “قررت أنا وسليمان عيد ومحمود عبد المغني السفر لمحافظة الإسكندرية ذات مرة، وبالفعل وصلنا فندق المنتزه الساعة 9 صباحا، واقترح سليمان عيد نزول البحر في منطقة أبوقير، وقال وقتها إن السباحة مهمة جدا لعضلة القلب”.

وأضاف الممثل المصري بقوله: “سليمان عيد ظل لمدة 7 سنوات فاكر إنه مريض قلب، وفي الآخر تبين أنه لا يعاني من أي شيء، المهم نزل يسبح في البحر، وكانت المفاجأة أنه غطس في البحر ولم يظهر”.

وزاد: “عندما شعرت بالقلق قررت القفز في المياه لإنقاذه، والغريبة إن محمود عبدالمغني كان مرعوبا ولا يجيد السباحة، وحاول أن يمنعني من السباحة قائلا: (يا أحمد مبعرفش أعوم)”.

