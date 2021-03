الصحة السعودية: 3 شروط لتطعيم مرضى نقص الصفائح الدموية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تحديدها ثلاثة شروط لتطعيم الفئات التى تعاني من نقص الصفائح الدموية، بلقاح فيروس كورونا.

وحددت وزارة الصحة السعودية، بضرورة” المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة نصف ساعة، والتأكد من عدم وجود نزيف، واستشارة الطبيب قبل أخذ التطعيم”.

كما وأشترطت الوزارة، أنه “بشكل عام، من يشتبه بإصابته بنقص شديد في الصفائح الدموية أقل من 10 آلاف، يمكنه أخذ اللقاح، والحرص على المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة 30 دقيقة”.

وأوضحت الوزارة، كما وعليه “التأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم، مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية منه بأخذ اللقاح من عدمه”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، كانت قد أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن 9 قرارات يبدأ العمل بها الساعة العاشرة من مساء في نوفمبر الماضي، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وإرتفاع منحنى الإصابات في بعض المناطق.

ونص بيان وزارة الداخلية السعودية على القرارات الآتية :

أولا : إيقاف كافة المناسبات والحفلات، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

ثانيا :لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصا، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

ثالثا : إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

رابعا : إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم، ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة 10أيام قابلة للتمديد.

وأردف البيان، خامسا : تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد .

وجاء في البند السادس من البيان : تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات الرسمية .

سابعا :توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة

