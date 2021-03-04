أشارت بعض المصادر الحقوقية إلى أن الدنمارك بدأت بسحب تصاريح الإقامات من بعض اللاجئين السوريين ، على اعتبار أن دمشق أصبحت مدينة آمنة .

حيث ماتياس تسفاي صرح وزير الهجرة في حكومة الدنمارك انه تم سحب إقامة 94 لاجئ سوري في الفترة الأخيرة ، مبيناً أنه تم توضيح إمكانية إلغاء إقامات اللجوء في حال تحسن الوضع الأمني .

و أضاف ماتياس : “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية”، وفقاً لروسيا اليوم .

و أوضح أنه “ستمنح الحماية للناس طالما كانت هناك حاجة إليها. وعندما تتحسن الظروف في الموطن الأصلي للاجئ، يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك”.

هذا و يذكر أن الحكومة الدنماركية قامت مؤخراً بتوسيع رقعة المناطق الآمنة في سوريا لتشمل ريف دمشق ، إضافة إلى العاصمة دمشق .

و في المقابل أعربت منظمة العفو الدولية عن معارضتها لهذا القرار ، معتبرةً أنه تهرب من قبل حكومة الدنمارك من واجبها في استنقبال اللاجئين .

إذ قال ستيف فالديز سيموندز، مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في المنظمة أن “سعي الدنمارك لإعادة الناس إلى أيدي هذا النظام الوحشي هو إهانة مروعة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضطهاد”.

عودة حوالي 90 لاجئ سوري إلى أراضي الوطن

أشار مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، إلى عودة حوالي 90 لاجئ سوري إلى أرض الوطن عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين مع لبنان .

وجاء في بيان للمركز قامت وكالة سبوتنيك بنقله أنه “خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 87 لاجئا (منهم 27 امرأة و45 طفلا) إلى سوريا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين،ينما لم يعد أحد من النازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد”.

وفي وقت سابق كان كشف مركز روسيا المعني باستقبال اللاجئين في سوريا، عن دخول الأراضي السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية 139 لاجئ سوري قادمين من لبنان.

وجاء في بيان المركز الروسي، بحسب موقع روسيا اليوم، “خلال الـ24 ساعة الأخيرة عاد 139 لاجئ سوري بينهم 42 امرأة و71 طفلاً، إلى سوريا من أراضي لبنان ”.

The post الدنمارك تجرد اللاجئين السوريين من الإقامات و تعيدهم إلى وطنهم appeared first on Souk Ukkaz News.

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