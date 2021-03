“فوربس”: وصول منظومة دفاع أمريكية جديدة إلى سوريا

أفادت مجلة “Forbes” الأمريكية بوجود احتمال استخدام منظومة دفاع جوي جديدة “Avenger” في كل من سوريا والعراق.

وبحسب التقرير الذي نشرته المجلة أمس الأربعاء، فمن المحتمل أن تستخدم أمريكا منظومة دفاع جوية جديدة والتي تسمى “Avenger”، لحماية قواتها من التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات المسيرة المعادية لها.

وأضافت المجلة الأمريكية في تقريرها أنه تم في 24 شباط الفائت رصد صور تظهر فيها شاحنات تحمل أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى من طرازAvenger، عبر الطريق السريع الواصل بين العراق وسوريا، ليصلوا إلى منطقة دير الزور شرقي سوريا.

وصُممت “Avenger” مع قاذفات صواريخ “FIM-92 Stinger”، لحماية المشاة الأمريكيين من الطائرات المسيرة والمروحيات وصواريخ “كروز” التي تحلق على ارتفاع منخفض.

وأشارت المجلة إلى أن القواعد الأمريكية في العراق لم يكن يتواجد فيها أنظمة دفاع جوي وتجلى ضعفها عندما تم استهداف قاعدة عين الأسد عام 2020، والذي جاء رداً على اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني.

يشار إلى أن منظومة الدفاعات الجوية الأمريكية من نوع “باتريوت” الموجودة في منطقة الخليج، لم تُثبت فاعليتها أمام الصواريخ التي أطلقت من اليمن واستهدفت منشآت نفطية سعودية، على الرغم من أن المنظومة المذكورة تعتبر من أغلى منظومات الدفاع الجوي في العالم.

ويأتي ذلك، بعد أيام قليلة على قيام الجيش الأمريكي بإغلاق مداخل مدينة الشدادي النفطية شرقي سوريا، بعد الهجوم المسلح الأخير الذي استهدف نقاط مسلحين موالين له في محيط معمل غاز الجبسة.

وفي السياق ذاته أغلق الجيش الأمريكي أغلق قبل يومين قاعدته الغير شرعية الواقعة في مديرية حقول الجبسة، بعد ورود أنباء عن تفشي فيروس كورونا بين جنوده والجنود الفرنسيين في القاعدة.

وأفادت مصادر محلية، بحسب سبوتنيك أن الجيش الأمريكي، أمر اليوم الاثنين الأول من آذار/ مارس، مسلحي تنظيم قسد الموالي له، بإغلاق كافة مداخل مدينة الشدادي النفطية، إذ انها تضم أكبر قاعدة أمريكية غير شرعية في محافظة الحسكة.

كما أمر الجيش الأمريكي بمنع الدخول والخروج من مدينة الشدادي وإليها، بالإضافة إلى إغلاق كافة المحال التجارية والأسواق في المدينة.

وبحسب المصادر المحلية: “يعود سبب الإغلاق والاستنفار الأمني والعسكري للجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له في قسد، للهجوم المسلح الذي تعرضت له مجموعة من نقاط تنظيم قسد بالقرب من معمل (غاز الجبسة)، وهذه المنطقة يتواجد فيها سجنان لمسلحي داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) (سجن كامب البلغار- وسجن معمل الغاز) اللذان يضمان الآلاف من المسلحين الأجانب والعرب”.

