الرئيس الفلسطيني يفرض حالة الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس قرارا تم بموجبةإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 اعتبارا من اليوم الخميس، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وجاء قرار الرئيس الفلسطيني عقب تفشي الوباء بشكل كبير، وارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بكورونا والوفيات.

ومن جانبة، حذر المدير العام للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، من أن “الوضع الوبائي لفيروس كورونا في فلسطين كارثي وسيئ وصعب جدا”.

وأكد النجار أن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ارتفاع بشكل مفاجئ، معلقا: “الإصابات اختلفت هذه المرة، فصغار السن لديهم أعراض صعبة، كما أنهم يحتاجون للإدخال الى المستشفيات”.

وتابع: “الجانب الأخطر في ذلك هو أن أسرة المستشفيات قد امتلأت، وهناك مرضى ينتظرون أحيانا حتى يموت مريض آخر، من أجل أن يجد له سرير”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق رحبت قطاعات مختلفة من الفلسطينيين بتزويد دولة الإمارات العربية قطاع غزة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، في ظل الحصار المفروض منذ فترة طويلة والذي يمنع إدخال اللقاحات المضادة للفيروس إلى القطاع.

وأقر الحقوقي الفلسطيني خليل أبو شمالة، إن قطاع غزة يشهد حالة تدهور شديد في القطاع الصحي وكذلك على مستوى الأطقم الطبية كما أنه على مدار الأشهر الماضية واجه القطاع صعوبات كبيرة في مواجهة انتشار فيروس كورونا .

و قد نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن أبو شمالة أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المرسل من دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا التوقيت يعزز عمل الأطقم الطبية ووزارة الصحة الفلسطينية بما يمكنها من التعامل مع الحالات الطارئة.

وأضاف الحقوقي أبو شمالة “حسبما علمنا فإن هذه هي الدفعة الأولى من اللقاحات وأن الإمارات العربية المتحدة المشكورة سترسل دفعات أخرى من اللقاحات المضادة للفيروس إلى قطاع غزة”.

و ثمن أبوشمالة المبادرة والجهد الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة لدعم القطاع الصحي الفلسطيني، وبالتحديد في ظل ما يشهده قطاع غزة من حصار وحرمان شديد،موضحا أن هذا الجهد وهذه المبادرة يستحقان التقدير.

من ناحيته، أعرب صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، عن شكره لدولة الإمارات على ما قدمته من إمدادات طبية لصالح القطاع في الوقت الذي يتزايد فيه أعداد المصابين بمرض كورونا.

وطالب صلاح عبدالعاطي في تصريحات لـ”وام ” المجتمع الدولي بأن يقدم كل المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا وإنقاذ القطاع الصحي المتهالك وأن يحذو حذو دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القطاع الصحي لإنقاذ سكان قطاع غزة من هذا الوباء.

The post الرئيس الفلسطيني يفرض حالة الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ