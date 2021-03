أرامكو السعودية .. الحوثيون يستهدفون الشركة بصاروخ بالستي

أكدت قيادة أنصار الله اليمنية ( الحوثيون ) أنه تم استهداف شركة أرامكو في مدينة جدة السعودية ، صباح اليوم الخميس ، بصاروخ مجنح ( قدس 2 ) .

حيث صرح العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات الحوثية ، عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تم استهداف شركة أرامكو السعودية بصاروخ مجنح من نوع قدس 2 ، واصفاً الإصابة بالدقيقة .

و أوضح سريع أن ” هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار الحصار الغاشم والعدوان على شعبنا العزيز“.

و أضاف أنه في وقت سابق ” قام سلاح الجو المسير استهدف هدفا هاما في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2k” .

الجيش اليمني يعلن عن إحراز تقدم ميداني في محافظة الجوف

استطاع الجيش اليمني التابع للحكومة اليمنية من إحراز تقدم ميداني في معاركه ضد جماعة أنصار الله الحوثية في محافظة الجوف.

وجاءت سيطرة الجيش اليمني عقب إسناد من طيران التحالف على تلال ومرتفعات بينها موقع لعيرف باتجاه جبل الأقشع في جبهة الجَدافِر شرقي الحَزم، إثر معارك مع الحوثيين أوقعت 9 قتلى وعشرات الجرحى من الجانبين، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك“.

من جهته قال قائد اللواء 22 مشاة في الجيش اليمني، العميد عبده المخلافي، إن “الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا إثر معارك خاضوها مع عناصر الحوثيين لليوم الثاني، من تحرير جميع المواقع في جبهة الجَدافِر شرقي مدينة الحَزم (مركز محافظة الجوف)”.

وأكد “اقتراب قوات الجيش والمقاومة من بوابة معسكر اللبنات” K وأشار إلى “إحباط محاولة للحوثيين، يوم الاثنين، استعادة بعض المواقع وتكبيدهم عشرات القتلى والجرحى”.

و يوم الثلاثاء، نشرت المخابرات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية مقطع فيديو ومعلومات عن خلية ألقت القبض عليها منذ أيام بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الغربية >

و قالت وكالة سبأ، إن النيابة العامة في صنعاء وجهت إلى المتهمين تهمة العمل لصالح أجهزة استخبارات أمريكية وبريطانية، بعد تلقيهم تدريبا مكثفا في إحدى القواعد العسكرية في مطار الغيضة في محافظة المهرة.

و أشارت إلى أن الخلية اعترفت برفع إحداثيات ومعلومات لمواقع وأماكن أمنية ومواقع عسكرية ومنشآت مدنية وتجارية في مختلف المحافظات لمصلحة الاستخبارات البريطانية مقابل راتب شهري قدره 300 دولار أمريكي.

