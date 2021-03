كورنيت .. الأردن تبدأ تصنيع الصواريخ الروسية المضادة للدبابات

أكدت بعض المصادر الحكومية في الأردن أنه تم توقيع اتفاق عسكري مع روسيا من أجل البدء بتصنيع صواريخ كورنيت – إي المضادة للدبابات .

و أوضحت المعلومات أن شركة ” جدارة ” الأردنية ستقوم بتصنيع صواريخ كورنيت الروسية ضمن أراضي المملكة ، وفقاً لروسيا اليوم .

هذا و قام بعض الخبراء الروس من شركة “روس أبورون إكسبورت” بزيارة المصنع الأردني للتأكد من جاهزيته للعملية التصنيع .

حيث كانت ” جدارة ” قد وقعت مع “روس أبورون إكسبورت” خلال معرض السلاح الدولي “IDEX-2021″، في دورته الـ15 ، في الإمارات .

و أشار إلى أن صواريخ كورنيت – إي مصممة لتدمير العربات المدرعة الثقيلة والخفيفة والتحصينات المعادية ، حتى المروحيات القريبة ، إذ يبلغ مداها 5.5 كيلومتر .

و يوجه الصاروخ بواسطة شعاع الليزر، والرأس الحربي له قادر على اختراق دروع يعادل سمكها أكثر من متر من الفولاذ المصبوب.

القوات المسلحة الأردنية تنتشر بشكل مكثف على الحدود مع سوريا

أشارت بعض المصادر العسكرية المطلعة إلى قيام القوات المسلحة الأردنية بالانتشار على الحدود الشمالية مع سوريا ، بدعم من سلاح الجو الملكي .

حيث نقلت قناة العالم بياناً رسمياً جاء فيه:

“القوات الخاصة ورد الفعل السريع تشمل فرقا مختصة في الواجبات الأمنية المدربة والمؤهلة والمزودة بالأسلحة والأجهزة والمعدات والآليات اللازمة، إضافة إلى طائرات من سلاح الجو الملكي جاهزة على مدار 24 ساعة لإسناد القوات البرية المنتشرة وتمكينها من القيام بواجبها على أكمل وجه لمنع عمليات التسلل والتهريب، لمواجهة التهديدات والتحديات التي تشهدها دول المنطقة والإقليم”.

إذ أن الأوامر الحكومية جاءت بتشديد حراسة الحدود الشمالية مع سورية من أجل ضبط عمليات التهريب الكثيرة ، و السيطرة على الوضع الأمني في المنطقة .

هذا و تمكنت قوات الجيش الأردني ، في وقت سابق، وبناءً على معلومات استخباراتية سابقة، من إحباط عملية تسلل وتهريب لأسلحة وحبوب ممنوعة على الحدود.

حيث صرح أحد المصادر العسكرية في الجيش الأردني: “تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من قطع الأسلحة وحبوب ممنوعة عددها 204340 حبة، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة”.

