حارس برشلونة يشيد بإداء فريقه بعد تأهله لنهائي كأس الملك الإسباني

أشاد حارس مرمى فريق برشلونة تير شتيغن بإداء فريق بعد الفوز الذي حققه على نادي إشبيلية بثلاثة أهداف نظيفة وتأهله لنهائي كأس الملك الإسباني.

حيث قال شتيغن في تصريحات بعد المباراة “تحلينا بالصبر، لم يكن الأمر سهلاً.. التزمنا بالضغط بشكل جيد وقدمنا عملاً جيداً أمام الفريق الأندلسي” .

كما أكد الحارس الألماني، الذي نجح في صد ركلة جزاء للوكاس أوكامبوس عندما كانت النتيجة 1-0 أن “الفريق سعيد للغاية لما حدث امس” .

ليبينّ الألماني أنه ” من الجيد دائماً مساعدة الفريق، وبالتصدي لهذه الركلة، على الرغم من أنه محض حظ، كان عملاً مهماً للغاية”، وفقاً لما ذكرت وكالة المعلومة .

ليختتم حارس برشلونة تصريحاته بقوله أنه “في ظل غياب الجمهور عن الإستاد، فإن الأمر مختلف، لكننا لسنا فقط 11 لاعباً على أرض الملعب، أيضاً يوجد من هم بالخارج، نريد حقاً الفوز بالألقاب وهذا يمنحنا الحياة”.

برشلونة يحجز مقعده في نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه على إشبيلية

تمكن نادي برشلونة من التغلب عل نادي إشبيلية بثلاثة أهداف نظيفة في إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا ليحجز مقعداً في المباراة النهائية .

استطاع عثمان ديمبلي تسجيل أول أهداف المباراة عند الدقيقة 12 ، ليضيف جيرارد بيكيه الهدف الهدف الثاني للبلوجرانا عند الدقيقة 94 بضربة رأسية ، وفقاً لما ذكر موقع جول .

وحمل الهدف الثالث توقيع توقيع مارتين باراثيون عند الدقيقة الخامسة من الشوط الأول الإضافي ، ويشار إلى أن برشلونة كان قد خسر في ذهاب الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين .

رئيس برشلونة السابق ملاحق بفضيحة أخرى.. تعاقد فاشل وعمولة ضخمة

يبدو أن الفضائح ستظل تلازم إدارة رئيس نادي برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو لفترة طويلة، وهذه المرة بعد الكشف عن عمولة ضخمة دُفعت من أجل التعاقد مع مالكوم، أحد الصفقات الفاشلة في السنوات الأخيرة للعملاق الكتالوني.

مالكوم كان على أعتاب الانضمام إلى روما بصيف 2018 بعدما ظهر بأداء رائع رفقة بوردو، لكن في اللحظات الأخيرة انقض برشلونة عليه وضمه، غير أن سنة يتيمة فاشلة قضاها اللاعب في كامب نو ثم رحل إلى زينيت الروسي.

التكلفة المُعلنة للصفقة هي 41 مليون يورو، لكن بحسب “كادينا سير” فإن إدارة بارتوميو قد وكلت جوسيب ماريا مينجويلا للتفاوض حول مالكوم، ثم قامت بمنحه عشرة ملايين يورو لإنهائه الصفقة لصالح برشلونة.

