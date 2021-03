الحريري: على عكس حزب الله.. لا أنتظر رضى أي طرف خارجي

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، إنه “على عكس حزب الله المنتظر دائما قراره من إيران، لا ينتظر رضى أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، لا السعودية ولا غيرها”.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية جاء رد المكتب الإعلامي للحريري على ما نشر عن أن رئيس الجمهورية، ميشال عون، أبلغ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء، بالإضافة إلى وزير الطاشناق في حكومة من 18 وزيرا، واصر في المقابل على أن يحصل على حقيبة الداخلية، على أن يمتنع النائب جبران باسيل عن منح الحكومة الثقة، إلا أن الحريري رفض لأنه لا يريد تشكيل حكومة قبل نيل رضى السعودية”.

وأكد المكتب الإعلامي لسعد الحريري في بيان أن “الحريري لم يتلق أي كلام رسمي من الرئيس عون في هذا الصدد. كما أنه على عكس حزب الله، المنتظر دائما قراره من إيران، لا ينتظر رضى أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، لا السعودية ولا غيرها، إنما ينتظر موافقة الرئيس عون على تشكيلة حكومة الاختصاصيين”.

وتساءل: “إذا كانت كتلة التيار الوطني الحر ستحجب الثقة عن الحكومة وتقوم بمعارضتها، فما هو مبرر حصول رئيس الجمهورية على ثلث أعضاء الحكومة (خمسة زائدا واحدا من أصل 18)، في وقت كان الرئيس عون نفسه هو من يرفض في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان أن يكون لرئيس الجمهورية أي وزير في الحكومة، إذا لم يكن لديه كتلة نيابية تساهم في منحها الثقة ودعمها؟”.

وكان رئيس ​الحكومة اللبنانية​ المكلف، سعد الحريري​ غادرعصر الأمس ​بيروت​ متوجها الى دولة ​الإمارات ​ ويأتي ذلك وفقا” لما صرحت عنه جميع الصفحات .

ومع استمرار الإحتجاجات في لبنان ضد غلاء الأسعار والوضع الإقتصادي السيئ، تراجعت حظوظ تسريع تأليف الحكومة اللبنانية.

وفي هذا الوقت، اختار سعد الحريري إدارة ظهره إلى الداخل وتفعيل حركته في الخارج، لأسباب لا تزال «مبهمة».

ونقل موقع اليوم السابع عن مصادر مطلعة قولها “أن الحريرى سيلتقى عدد من المسؤولين المصريين للتشاور حول ملف أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكدة وجود حرص مصرى على تقريب وجهات النظر بين كافة المكونات اللبنانية”.

كما أشارت المصادر إلى أن “سعد الحريري سيتوجه بالشكر إلى القيادة المصرية على دعمها المستمر للشعب اللبناني خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت وإرسال مزيد من المساعدات الغذائية والدوائية المصرية للشعب اللبنانى الشقيق” .

