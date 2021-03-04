الحظر الأسبوعي في الأردن يثير انتقادات واسعة

قررت الحكومة الأردنية إعادة تفعيل الحظر الأسبوعي ( من مساء الخميس حتى صباح السبت ) ، مما أثار غضباً واسعاً في الشارع الأردني .

حيث صرح نائل الكباريتي رئيس غرفة الصناعة في الأردن : ” نرفض قرار الحظر الأسبوعي بشكل قاطع ” ، مؤكداً أنه ” لا يصب في مصلحة الاقتصاد ” .

و أضاف أن ” القرار جاء من دون التشاور مع القطاع الخاص، الذي أبدى التزاما واضحا حيال تطبيق إجراءات السلامة والصحة والتباعد الجسدي، والتشدد في تطبيقها بما يضمن استمرار أعمالها”.

في حين قال حسين الشريم ، رئيس غرفة تجارة الزرقاء أن “مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي بفتح كل القطاعات التجارية والخدمية، وعدم تعطيل مصالحها، لما تعانيه نتيجة توقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا وتبعات قرارات الإغلاق والحظر الشامل والجزئي” ، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول الإخبارية .

هذا و بدوره رفض الشعب الأردني الحظر الأسبوعي كونه يؤثر بشكل سلبي و مباشر على الحياة الاقتصادية المتأزمة أصلاً ، مبيناً أن الخسائر ستتجاوز الـ 60 % .

إذ تصدر هاشتاغ “أرفض حظر الجمعة” و “حظر الجمعة” قائمة الأكثر تداولا بالأردن يومي الأربعاء و الخميس من الأسبوع الماضي .

و كانت الحكومة قد أقرت إعادة الحظر الأسبوعي بدءً من الساعة العاشرة من مساء الخميس ، و حتى السادسة صباحاً من يوم السبت ، في كل أسبوع ، من أجل الوقاية من انتشار الفيروس .

الأردن تكشف عن فترة جديدة من حظر التجوال

أعلنت الأردن يوم الأربعاء الفائت عن فترات جديدة من حظر التجوال تبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس، وذلك ضمن الخطة التي تضعها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن علي العايد، أن السلطات قررت فرض حظر التجوال الشامل ابتداء من الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس وحتى السادسة من صباح يوم السبت من كل أسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن العايد قوله إن هذا الإجراء سيستمر “حتى إشعار آخر”، وفقًا لما ذكره موقع (روسيا اليوم).

وأضاف أن السلطات أمرت بـ “تخصيص ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة سيرا على الأقدام يحددها وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية”.

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