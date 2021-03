وزارة الخارجية الألمانية ترد على الأخبار القادمة من المغرب

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية ، اليوم الخميس، أن “سياسة البلاد تجاه المغرب لم تتغيرولا سببب لتأثر العلاقة”، معبرة عن استغرابها من الأخبار القادمة من العاصمة الرباط.

كشفت وزارة الخارجية الألمانية في تصريح : “قمنا بدعوة السفيرة المغربية لإجراء محادثة عاجلة بينها وبين وزير الدولة في وزارة الخارجية”.

مضيفة “طلبنا شرحا للأخبار التي جاءت من المغرب. من وجهة نظرنا لا يوجد سبب لتأثر العلاقات الدبلوماسية”.

وتابعت: “ألمانيا والمغرب يتعاونان معا بشكل وثيق في العديد من المجالات منذ عقود. ومن وجهة نظرنا هذا التعاون لا يزال في مصلحة الطرفين”.

وختمت قائلة : “في هذا الصدد، لم يتغير شيء في السياسة الألمانية تجاه المغرب”.

وتم مساء الاثنين قيام وسائل إعلام مغربية بنشر رسالة وجهتها وزارة الخارجية إلى رئيس الحكومة المغربية، مفادها أن العاصمة الرباط قررت “تعليق كل أشكال التواصل” مع سفارة ألمانيا في المملكة المغربية ، بسبب تبانيات “عميقة” مع برلين في ملفات عدة.

وبخصوص الرسالة المسربة، صرح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن القرار جاء بسبب “سوء تفاهمات عميقة حول ما يخص قضايا أساسية للمملكة المغربية”.

كما وأكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية المغربية لـ”فرانس برس”، أن المملكة تريد الحفاظ على علاقاتها مع ألمانيا، إلا أن القرار هو “بمثابة تنبيه يعبر عن استياء إزاء مسائل عدة”.

ووفق المسؤول المغربي، فإن من بين القضايا الخلافية بين البلدين موقف ألمانيا بشأن قضية الصحراء وانتقادها قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، فضلا عن استبعاد الرباط من المفاوضات حول مستقبل ليبيا خلال مؤتمر نظمته برلين في يناير 2020.

