وزراء الخارجية العرب يؤكدون سيادة الإمارات على الجزر الثلاث

أكد وزراء الخارجية العرب في ختام الدورة الـ 155 لجامعة الدول العربية، على سيادة الإمارات الكاملة على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. بحسب وام.

وأدان المجلس قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية، كما أدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر الإمارات الثلاث المحتلة، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أكد المجلس تأييده لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها.

وفي نهاية البيان الختامي، دعا المجلس إيران لإنهاء احتلاله للجزر الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية.

وفي ذات الجلسة أكد وكيل وزارة الخارجية العراقي، احمد برواري، أن العراق جدد مطالبه بعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية.

حيث قال براوي خلال مشاركته في الجلسة الختاميَّة لاجتماع مجلس الجامعة العربيَّة في دورته الـ155 إن “هناك تعاطفاً كبيراً من قبل الدول العربيَّة للنازحين في العراق لإعادتهم إلى ديارهم وقد قدمنا شكرنا على موقفها تجاه هذه القضيَّة المهمة”.

لبضيف أن “العراق أول من قدَّم الدعم لإعادة ترشيح الأمين العام للجامعة العربيَّة احمد ابو الغيط خاصة بعد أنْ تلقَّى رئيس الجمهوريَّة برهم صالح رسالة من أخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولدور ابو الغيط في دعم القضايا العربيَّة وخاصة العراقيَّة ” .

واكد برواري أن “للعراق تجربة في محاربة الارهاب والقضاء عليه وبعض الدول العربيَّة التي تعاني ايضاً من الارهاب طلبت الاستفادة من هذه التجربة الكبيرة والمساهمة في تبادل المعلومات بين البلدان العربيَّة للقضاء على هذه الآفة”.

كما أشار إلى أن ” العراق جدد طلبه باعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربيَّة لما لها من اهميَّة كبيرة واساسيَّة في العمل العربي المشترك “، وفقاً لما ذكرت وكالة المعلومة .

