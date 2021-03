هاني سلامة يجسد شخصية طبيب في “بين السما والأرض”

كشف السيناريست والفنان المصري إسلام حافظ، عن شخصية الفنان هاني سلامة خلال أحداث مسلسل “بين السما والأرض”، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

“بين السما والأرض” من إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينجرى، حيث من المقرر عرض المسلسل في 15 حلقة بالماراثون الرمضاني القادم، حسبما أفاد (اليوم السابع).

ونشر مؤلف العمل صورة لوك هاني سلامة الذي سيجسد شخصية “الدكتور حميد سراج الدين” في المسلسل، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك معلقاً: “دكتور حميد سراج الدين قريبًا”، ليكشف أن سلامة سيجسد دكتور في المسلسل المأخوذ من الفيلم القديم الذي يحمل نفس الاسم للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.

وتدور أحداث مسلسل “بين السما والأرض” خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائي وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والإنسانية وغيرها.

على صعيد منفصل، يعود الممثل المصري الكبير يحيى الفخراني للدراما في موسم رمضان 2021 بعد غياب 3 سنوات من خلال مسلسل “نجيب زاهي زركش”، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابنه شادي الفخراني.

حيث أعلن الكاتب والسيناريست المصري عبدالرحيم كمال، عودته للتعاون مع الممثل يحيى الفخراني والمخرج شادي الفخراني في رمضان المقبل بمسلسل “نجيب زاهي زركش” بحسب العين الإخبارية.

وأكد كمال، أن المسلسل سيكون عملا اجتماعيا كوميديا يتحدث عن علاقة أب بأبنائه وسيشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي ورامز أمير وإسلام إبراهيم وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولى كضيفة شرف.

وكان اخر عمل شارك فيه الفخراني مسلسل “بالحجم العائلي” في رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، وبطولة يحيى الفخرانى وميرفت أمين ويسرا اللوزى وأحمد مجدى وندا موسى وركين سعد وكارولين خليل وعمر حسن يوسف وشيماء سيف وأحمد كرارة ومحمد مهران وديانا هشام وآخرين.

كما أعلنت الممثلة المصرية يسرا، عن بدء استعدادها على العمل على مسلسل جديد مع المنتج المصري جمال العدل بتعاون مع شركة سينجري، وبدأت الممثله وطاقم العمل جلسات التحضيرية المسلسل لعرضة في رمضان المقبل 2021، ومازال الفنانه وفريق العمل لم يحددوا الابطال المشاركين في المسلسل او حتى اختيار اسم محدد للمسلسل.

