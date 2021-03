استمرار تدفق اللاجئين من إثيوبيا إلى السودان

أفادت مصادر عن وصول حوالي “558” لاجئاً من إثيوبيا إلى السودان، خلال الأسبوع الماضي، وفقاً للتقرير الأسبوعي لمفوضية اللاجئين السودانية.

هذا ويتواصل تدفق اللاجئين الإثيوبيين إلى السودان، بسبب الأوضاع المتدهورة في إقليم التقراي، بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”.

وبحسب التقرير فإن الـ”558″ لاجئاً وصلوا إلى معسكر حمداييت الذي يقع في الحدود بين إثيوبيا والسودان.

وبهذا يصل عدد المتواجدين في معسكر حمداييت إلى 23.133 لاجئاً، ينتظرون ترحيلهم إلى مراكز الاستقبال.

يذكر أن مجمل عدد اللاجئين الاثيوبيين الذي عبروا الحدود إلى ولايتي كسلا والقضارف 67 ألف لاجئ.

وفي سياق آخر، قالت مصادر عسكرية، أن إثيوبيا قامت بحشد قواتها، بأسلحة ثقيلة ومدرعات، وذلك في مستوطنة “برخت” والتي تعتبر داخل أراضي السودان.

كما أكدت المصادر استعادة الجيش السوداني لعدد من المشاريع الزراعية السودانية، بطول 7 كلم، بمنطقة “العلا”، التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الإثيوبية، بحسب ما أورد “أخبار السودان”.

وبحسب المصادر فإن إثيوبيا حشدت عدد كبير من قواتها في منطقة “برخت” بأسلحة ثقيلة بينها “دبابات”.

ومن جهته كشف أحد المزراعين يدعى مبارك النور، بأن إثيوبيا حشدت قواتها وتمركزت في “برخت”، مضيفاً أن الميليشيات الإثيوبية تمتطي عربات دفع رباعي، وتقوم بترويع المواطنين.

وأضاف النور مطالباً القوات المسلحة السودانية لفتح بابا التجنيد، قائلاً: “نحن مستعدون نحمل السلاح لنحمي أرضنا”.

كما طالب بإعفاء والي القضارف، حيث قال: “نحن ماعايزين والي يقعد ساي”، مضيفاً ” نحن لسنا ضد الحرية والتغيير، ولا ضد الولاة المدنيين، ولكننا ضد والٍ فاشل”، على حد قوله.

وفي وقت سابق أفادت مصادر عسكرية لموقع “سودان تربيون” بأن الجيش السوداني اقترب من السيطرة على آخر مستوطنة “برخت” للميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية بمنطقة الفشقة الكبرى.

هذا وقد كشفت المصادر أن الجيش السوداني، خاض معركة عنيفة ضد قوات إثيوبية بمساعدة قوات إريترية، بحسب ما جاء في “العربية”.

ووفقاً للمصادر فإن الجيش السوداني كبد الجيش الإثيوبي وحلفائه خسائر فادحة، وصفت بالكبيرة.

يذكر أن منطقة الفشقة الكبرى بولاية القضارف شرقي السودان شهدت معركة شرسة بين القوات المسلحة السودانية ومليشيات إثيوبية كانت استولت على مساحات زراعية واسعة داخل الأراضي السودانية.

