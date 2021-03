“رامز مريض نفسي”.. بوستر دعائي يشعل مواقع التواصل بمصر

انتشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ، “بوستر” دعائي، بعنوان “رامز مريض نفسي”، يظهر في الفنان المصري رامز جلال بصورة لم تتداول له من قبل ومدون بجانبها أن عرضه سيكون في رمضان 2021.

ولقي الحدث تفاعلا بشكل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، كما وتباينت ردود الأفعال المختلفة، وذهب الفريق المؤيد لنوعية برامج “رامز جلال “، إلى أن الحلقات المقبلة ستشهد أفكاراً مختلفة، وبالتالي لن يكون اسم البرنامج قريباً من اسم البرنامج الذي تم تسميه في حلقات العام الماضي”رامز مجنون رسمي “، والذي شهد مشكلات طالبت بوقف عرضه وصلت إلى ساحات المحاكم قبل أن يبرأ منها “رامز”.

وأعتبر الفريق الرافض لفكرة برنامج الفنان المصري أن الأجواء غير فكاهية ومرعبة بشكل كبير،زيادة على ذلك فإن الحلقات متفق عليها بين الممثلين ورامز جلال ولا تحمل موضوعية ولا تتناسب مع كافة الأعمار.

وأكد الناقد الفني طارق الشناوي ، أن فكرة الاتفاق مع الضيف لم تحدث معه خلال الحلقة التي ظهر فيها مع رامز جلال في رمضان قبل الماضي، وأن فريق الإعداد خدعه من خلال اتصال هاتفي لبرنامج آخر وظلت الحلقة على وتيرة خداعية إلى أن ظهر رامز جلال.

وأشار كذلك إلى أنه لا يمكنه الجزم بأن هذا الأمر يحدث مع كافة الضيوف، خاصة وأن بعض النجوم يظهر عليهم أنهم كانوا على علم بأحداث “الملقب”، وبعضهم ربما ينتبه خلال سير الحلقات، والأغلب يكونون لا دراية لهم بالأمر”.

وتابع قائلا : “هذا اللون من البرنامج موجود في العالم كله، ويتم تداوله بشكل كبير، وهناك فرق تتقبله وأخرى ترفضه، إلا أن هذه البرامج تحصد مشاهدات كبيرة وإقبالاً جماهيراً منقطع النظير.

وواجه رامز جلال خلال عرض حلقات الموسم الماضي، بلاغات ضده للنيابة العامة من قبل عشرات المتضررين من أعماله، معتبرين أنه يهدد الحياة الاجتماعية والسلم العام، إلا أنه حصل على البراءة في كافة القضايا المرفوعة ضده.

