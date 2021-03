أبطال إفريقيا .. المريخ في مواجهة ثأرية والهلال للحفاظ على آخر آماله

يخوض فريقا الهلال والمريخ، يومي الجمعة والسبت المقبلين مباراتين مصيريتين ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك أمام كل من شباب بلوزداد الجزائري، وسيمبا التنزاني على التوالي.

والمباراتان بمثابة الفرصة الأخيرة للفريقين للعودة إلى التنافس لأجل الصعود لدور الثمانية، ولكن وسط واقع يسوده الارتباك الكامل بالفريقين.

ولا تبدو الخيارات متعددة، أمام عملاقي السودان، فالفريقان أصلا يسعيان خلف الفوز الأول، وهو بالتالي الأمل الوحيد لتثبيت أقدامهما بمجوعتيهما.

فريق الهلال الذي يحل ضيفا على شباب بلوزداد في التاسعة مساء الجمعة بتوقيت العاصمة الخرطوم بملعب 5 جويليه بالعاصمة الجزائر.

ويحتل الهلال الترتيب الثالث بنقطة واحدة في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن الجزائري صاحب المركز الرابع، وذلك بعد أن خاض مباراتين خسر الأولى خارج ملعبه أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة (0/2)، وتعادل بملعبه في الجولة الثانية سلبيا أمام مازيمبي الكونغولي، وفقًا لموقع (كووورة عربي).

ولكن الفريق الأزرق السوداني، يمر بمشهد ارتباك في جهازه الفني، بدأ الأحد الماضي بإقالة المدير الفني زوران مانولوفيتش، ودعوة المصري حمادة صدقي للحضور للخرطوم لأجل إكمال التفاوض معه بديلا لزوران.

لكن لجنة التطبيع بالنادي الأزرق، تراجعت فجأة عن إكمال التفاوض مع صدقي، فكلفت المدرب السوداني الشاب كمال الشغيل بالإشراف على مباراة الفريق أمام الهلال الفاشر بالدوري، ثم مباراة شباب بلوزداد غدا الجمعة.

في المقابل وعند تمام الساعة الثالثة بعد منتصف نهار يوم بعد غد السبت باستاد الجوهرة الزرقاء، يلعب المريخ أمام ضيفه سيمبا التنزاني، متصدر المجموعة الأولى بجدارة برصيد 6 نقاط.

ويواجه لاعبوه ظرفا نفسيا حادا وهو مواجهة مدربهم السابق ديديه جوميز، الذي نجح في إعادة الفريق لدور مجموعات أبطال إفريقيا بعد غياب عدة مواسم، ثم تحول فجأة لتدريب فريق منافس للمريخ في ذات المجموعة، وهو سيمبا التنزاني.

الأمر الذي يمثل عقبة أمام المريخ في المباراة، لأن جوميز ملم بكل تفاصيل لاعبي الفريق، ما سيسهل عليه مهمة المباراة.

ويخشى المريخ مفاجآت المدرب الفرنسي في تلك المواجهة المثيرة لا سيما أنه ترك الفريق الأحمر من أجل قيادة سيمبا، قبل نحو شهر فقط.

