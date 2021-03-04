الخارجية البحرينية تطالب بتحرك عربي ودولي لمواجهة التدخل التركي في ليبيا ونهجها “الخبيث”

القاهرة 04 مارس 2021 (وال)-طالب مساعد وزير الخارجية البحريني عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، بتحرك عربي ودولي لمواجهة النهج التركي “الخبيث” وانتهاكها المستمر وتعديها السافر على سيادة ليبيا، عبر دعم للتنظيمات الإرهابية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأدان الدوسري – خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة – الوجود العسكري التركي في ليبيا التي تهدف لهدم استقرارها والعبث بمقدراتها، وتوظيفها المنصات الإعلامية التابعة لها للتحريض على العنف في ليبيا، واستضافة قادة تنظيمات الإرهابية بينها الإخوانية، وانتهاكها المتكرر لقرارات حظر السلاح على ليبيا. (وال- القاهرة) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال