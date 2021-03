انفجار مدفأة في مدرسة بريف ديرك يسبب احتراق 4 أطفال

أدى انفجار مدفأة مازوت في إحدى مدارس ريف مدينة ديرك الغربي، شمال شرق سوريا، اليوم الخميس إلى إصابة أربعة طلاب في الصف الخامس بحروق.

وأفاد مصدر طبي في مشفى ديرك بحسب نورث برس، أن الطلاب الأربعة المصابين كانت حروقهم من الدرجة الثالثة، وذلك بسبب انفجار مدفأة بمدرسة ابتدائية في قرية سرمساخ فوقاني غرب مدينة ديرك.

وأوضح المصدر الطبي أن الأطفال المصابين بالحروق، جميعهم طلاب من الصف الخامس الابتدائي أعمارهم 11 عاماً.

وأفاد المصدر أن المصابين تم نقلهم على الفور إلى مستشفى السلام في بلدة كركي لكي (معبدة) وبعدها تم نقلهم إلى مستشفى مدينة ديرك لتلقي الإسعافات الأولية.

وبغرض استكمال علاج الطلاب المصابين إثر انفجار مدفأة تم نقلهم إلى إحدى مشافي مدينة القامشلي.

تتكرر حوادث انفجار المدافئ في شمال شرق سوريا، فقد أصدرت إدارة مخيم الهول أمس الأربعاء، بياناً أوضحت فيه أسباب الحرائق التي طالت عشرات الخيم، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات بحروق متفاوتة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أجرته إدارة مخيم الهول اليوم، حددت خلاله أربعة أسباب رئيسية تحصد سنوياً العشرات من القتلى، قالت إنه يتوجب على الإدارة معالجتها.

وجاء في البيان أن ما وصفته بـ”الحادث المؤسف” الذي وقع في مخيم الهول في 27 من الشهر الفائت، ناجم عن “انفجار مدفأة تعمل على “الكروسين“.

وفي السياق، كان قد اندلع حريق بأحد خيام مخيم الهول بريف الحسكة، في ديسمبر الفائت، ما أدى إلى مقتل طفلين.

مخيم الهول يشهد من فترة لأخرى حالات وفاة بين سكان المخيم وأغلبهم من النساء والأطفال بالتزامن مع نقص حاد في مواد الرعاية الصحية والغذائية.

وتنتشر في مخيم الهول أنواع مختلفة من الجرائم مثل الخطف والسلب والقتل.

ويتحدث القيمون على إدارة مخيم الهول عن محاولات هروب عدة نفذتها نساء عناصر تنظيم داعش المتواجدين في مخيم الهول.

إضافة إلى تكرار وقوع حالات الاعتداء من نساء «مهاجرات» على أخريات لعدم التقيّد باللباس الشرعي أو خروج بنات صغار من دون نقاب.

مشيرين إلى تطرف فكري شديد لدى بعض النساء تمثّل أحياناً في إحراق خيامهنّ وطعن عناصر من أفراد الحراسة.

