السودان ضمن قائمة لثمانية دول عربية تعاني انعدام الأمن الغذائي في 2021

تزايد عدد الدول العربية التي تواجه انعدام الأمن الغذائي في العام 2011. إذ أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو“، اليوم الخميس، في تقرير، أن 45 دولة بحاجة إلى مساعدة خارجية من أجل الغذاء، وتضم القائمة كل من السودان، لبنان، ليبيا، موريتانيا، الصومال، العراق، الجمهورية العربية السورية واليمن.

وجاء الصومال ولبنان وسورية في قائمة الدول التي تواجه عجزاً استثنائياً في الإنتاج والإمدادات الكلية للغذاء، إذ تعاني الصومال من الفيضانات وانعدام الأمن المدني والجراد الصحراوي.

وقدر التقرير أن حوالي 1.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات طارئة في الفترة من يناير إلى مارس 2021، وفقًا لموقع تلفزيون (العربي الجديد).

بدوره، يمر لبنان في أزمة مالية واقتصادية. وفي أغسطس 2020، قدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أنّ أكثر من 55% من السكان يعيشون في فقر.

كذلك تواجه سورية الصراع والاقتصاد الراكد. ويقدر تقييم للأمن الغذائي على الصعيد الوطني أن حوالي 12.4 مليون شخص (60% من إجمالي السكان) يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي بزيادة 5.4 ملايين عن نهاية عام 2019، ويرجع ذلك في الغالب إلى فرص كسب العيش المقيدة وسرعة تدهور الاقتصاد.

وجاءت ليبيا وموريتانيا والسودان والعراق في قائمة الدول التي تواجه انعدام الأمن الغذائي بصورة شديدة ومتمركزة. إذ تواجه ليبيا انعدام الأمن المدني، وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

من جهته، يواجه السودان انعدام الأمن المدني والفيضانات وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقُدر عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة في الغذاء الشديد بنحو 7.1 ملايين شخص في أكتوبر 2020.

بالمقابل يعاني العراق من الصراع وانخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد. وحدد التقرير 4.1 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في 2021، منهم 2.4 مليون لديهم احتياجات إنسانية ملحة.

ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام في الغذاء الشديد في العراق بحوالي 435000 شخص، في حين أن 731000 شخص معرضون لانعدام الأمن الغذائي.

وأوضحت معلومات الأمم المتحدة أن حوالي 80 % من اليمنيين يحتاجون للمساعدة وأن 400 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد. ويعتمد اليمن في الحصول على جانب كبير من احتياجاته من المواد الغذائية على الاستيراد .

The post السودان ضمن قائمة لثمانية دول عربية تعاني انعدام الأمن الغذائي في 2021 appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ