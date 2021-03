القبائل السورية تعتقل مجموعة مسلحة موالية للاحتلال الأمريكي في الحسكة

في تطور جديد أقدمت القبائل السورية في الشمال السوري على اعتقال مجموعة مسلحة موالية للاحتلال الأمريكي في محيط بلدة تل حميس شمالي شرقي الحسكة.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من أبناء القبائل السورية: “هاجمت فجر الأربعاء (3 آذار / مارس)، بالأسلحة الخفيفة ، الحاجز الشرقي لبلدة تل حميس بريف الحسكة الشمالي الشرقي أو ما يسمى “حاجز العبدالله” التابع لتنظيم “قسد” الموالي للجيش الأمريكي، وقاموا بأسر جميع عناصر الحاجز”.

وأكدت المصادر أنه خلال الاشتباك: “تم أسر جميع العناصر وعددهم 6، حيث أصيب عدد منهم بجروح خفيفة، وتم نقلهم إلى خارج البلدة ومصادرة أسلحتهم وذخيرتهم (6 بنادق آلية مع الجعب) وإطلاق سراحهم مع تهديدهم بضرورة الانشقاق عن صفوف التنظيم وإعطائهم فرصة أخيرة”.

ومن جانبها قسد ورداً على اعتقال القبائل السورية لعناصر تابعين لها، استقدمت قسد تعزيزات وفرضت طوق أمني حول المكان، واعتقلوا عناصر وتحويلهم إلى التحقيق العسكري، بحسب قناة العالم.

وفي سياق متصل، تظاهر العشرات من أبناء القبائل السورية من سكان مدينة هجين بعد صلاة يوم الجمعة في 6 نوفمبر الماضي، للتنديد بممارسات المسلحين المدعومين من أمريكا في الشمال الشرقي لسوريا.

وأفادت مصادر أهلية من ريف دير الزور عن خروج أبناء القبائل السورية بمظاهرة شعبية بسبب ممارسات قسد الإرهابية.

وخاصة بعد أن قامت عناصر قسد بمصادرة الدراجات النارية من الأهالي وفرضت حظر للتجول في المدينة.

عمل المتظاهرون على قطع عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في المدينة باستخدام الإطارات المشتعلة.

ورافق المظاهرة التي دارت في كافة شوارع المدينة استنفار أمني للمسلحين التابعين لتنظيم قسد والذراع الأمني له (الأشايس).

كما وجد سكان محافظة دير الزور في سوريا مقبرة جماعية تحوي رفات لعدد كبير من أبناء القبائل السورية تم إعدامهم على يد تنظيم الدولة الإسلامية.

تعود رفات المدنيين الموجودين في مقبرة جماعية وجدها السكان لعام 2014 إذ تم إصدار فتوى بإعدام جميع أبناء العشائر.

وفي التفاصيل فقد عثر سكان بادية جمَّة شرقي دير الزور الخاضعة لسيطرة المسلحين الذين تدعمهم أمريكا على مقبرة جماعية

وتضم المقبرة عشرات الضحايا من أبناء قبيلة الشعيطات والتي تُعد واحدة من عشائر قبيلة العكيدات العربية.

إذ قام تنظيم داعش باغتيالهم عام 2014 بعد فتوى طالت أبناء العشائر ومن فيهم من نساء وأطفال.

