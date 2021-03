مصر .. طالب يرتدي بنطلون جينز ممزق يُحرم من أداء الامتحان

أثارت واقعة منع مدير مدرسة بمحافظة الجيزة المصرية، اليوم الخميس، أحد طلاب الصف الإعدادي من أداء امتحان الفصل الأول، بسبب ارتدائه بنطلون جينز ممزق جدلاً بعدما اشترط عليه تغييره حتى يسمح له بالدخول.

وتباينت الآراء بين مؤيد لتصرف المدير، ورافض له لأنه كاد أن يضيع الامتحان على الطالب.

ونقلت صفحة “اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم”، برئاسة عبير أحمد، الآراء المختلفة حول هذا التصرف، وقالت إحداهن “حرام يضيع عليه الوقت علشان بنطلون”، حسبما ذكر موقع تلفزيون (العربي الجديد).

فيما صرحت أخرى: “لا يدخل المدرسة بهذا المنظر المخزي، ولكن هذا امتحان بوقت معين والطالب وأهله متوترون، فالفعل صحيح ولكن التوقيت خطأ”.

وأيدت ولية أمر أخرى تصرف مدير المدرسة قائلة: “مع تصرف المدير، فهذه مدرسة وليست ملهى ليلي، مش عارفة فين الأهل ولما يضيع عليه الامتحان يكون عبرة لغيره”.

بينما اعترض بعض الطلاب على المنع، مؤكدين أن هذا اللباس هو “موضة”، على حد قولهم، وأنه مناسب المدرسة.

وفي التفاصيل، قام مدير مدرسة “الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية للبنين بالجيزة”، بإيقاف طالب بالصف الثاني الإعدادي، خلال دخوله لأداء الامتحان، صباح اليوم، بسبب ارتدائه بنطلون جينز “ممزق” مخالفا لقيم المجتمع.

واشترط عليه تغييره حتى يسمح له بدخول الامتحان، فيما قام أحد أولياء الأمور من خارج المدرسة، بمنح الطالب بنطالا غيره، ليتوجه الطالب بسرعة إلى حمام المدرسة ويقوم بتغيير الزي، وتم السماح له بدخول لجنة الامتحان.

وأكدت إدارة المدرسة أنها تحافظ على المنظر العام للطالب، حيث يجب أن يكون في صورة حسنة.

وفي شهر يوليو الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية القبض على خمسة متهمين بنشر مشاركات عبر الإنترنت لتسريب مجموعة أوراق خاصة بامتحانات الثانوية العامة.

وجاء بحسب جريدة الدستور المصرية أن المتهمين قاموا بالإعلان عبر مشاركات على الإنترنت عن قدرتهم تأمين أسئلة الامتحانات الثانوية وأجوبتها مقابل حصولهم على أجر مالي.

ووجِد بحوزتهم هواتف نقالة تم من خلالها نشر الاعلان ووجد بداخلها دلائل على نشاطهم الغير قانوني وتم عرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

