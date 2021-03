جرائم حرب!! قلق إسرائيلي من المحكمة الجنائية الدولية

أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس الأربعاء 3 مارس/آذار 2021 بياناً تعلن فيه فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناء على فتوى الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة قبل شهر، بأن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضواً في المحكمة، رغم أنها ليست دولة مستقلة.

وذكرت بنسودا أن “هناك أساساً معقولاً” لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014، أي الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة حماس. وأدانت إسرائيل قرار المحكمة واعتبرته “سياسياً”، فيما رحبت به حركة حماس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

جرائم إسرائيل في حرب غزة عام 2014

سيصبح تاريخ 13 يونيو/حزيران 2014، الذي أدرجته رئيسة الادِّعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، نقطة انطلاقٍ لتحقيقها في جرائم الحرب المُحتَمَلة التي ارتكبها الإسرائيليون والفلسطينيون، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.

أما في 12 يونيو/حزيران 2014، مع افتتاح بطولة كأس العالم في ذلك العام، اختُطِفَ ثلاثة مراهقين إسرائيليين وقُتِلوا في الضفة الغربية وألقت إسرائيل باللائمة على حماس، التي نفت مسؤوليتها عن ذلك.

وعادت حماس في 7 يوليو/تموز، لتعلن مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ للمرة الأولى في غضون 20 شهراً، رداً على سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي أدت لمقتل عدد من أعضاء جناحها العسكري.

وسرعان ما تصاعدت التوتُّرات، إذ شنَّت إسرائيل في غضون أسابيع قليلة حربها الثالثة ضد حماس في قطاع غزة بينما أطلق المُسلَّحون الفلسطينيون صواريخ على إسرائيل.

كان ذلك أحد أكثر الصراعات دمويةً بين الجانبين منذ عقود. على الجانب الفلسطيني، قُتِلَ أكثر من 2100 شخص -بمن فيهم مدنيون- خلال 50 يوماً من القتال. وعلى الجانب الإسرائيلي، قُتِلَ 67 جندياً وخمسة مدنيين، كما اعتبرت فاشلة من وجهة نظر أغلب المعنيين في إسرائيل من الناحية العسكرية لأنه كانت هناك استهانة تجاه حركات المقاومة الفلسطينية.

ومع ذلك، إذا كان هذا الصراع مختلفاً عن الحروب السابقة، فقد كان ذلك في الاعتراف الفوري من قِبَلِ بعض المسؤولين الإسرائيليين بأن هناك خطراً داهماً من إجراء تحقيقٍ من جانب المحكمة الجنائية الدولية قد يؤدِّي في النهاية إلى التحقيق مع العسكريين والساسة الإسرائيليين في تسلسلهم القيادي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حسب ما ورد في تقريرThe Guardian

وسيتعامل التحقيق في جرائم إسرائيل على أن القادة الإسرائيليين مسؤولون عن تلك الأفعال، حتى وإن لم تكُن إسرائيل طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. لكن السلطة الفلسطينية -على النقيض- وقّعت على النظام عام 2015.

ثلاث قضايا رئيسية ستحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية

الأولى: حرب غزة عام 2014، ويشمل ذلك مسألة الهجمات غير المتناسبة بواسطة الجيش الإسرائيلي، وهجمات الصواريخ العشوائية بواسطة الجماعات الفلسطينية المسلحة، ومن بينها حماس.

والثانية: استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة الغاشمة ضد “مسيرات العودة الكبرى” التي قادتها حماس بطول حدود غزة، والتي انطلقت في مارس/آذار عام 2018، وانتهت في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

والثالثة: النظر في قضية ما إذا كانت الأنشطة الاستيطانية بالضفة الغربية والبناء اليهودي في القدس الشرقية منذ 2014، يمكن اعتبارهما جرائم حرب. كما من الممكن النظر في تجريف إسرائيل المباني الفلسطينية بشكلٍ عرضي، ولكنّها لن تكون قضيةً رئيسية.

المدعي العام للمحكمة الدولية مصمم على التحقيق

بالرغم من وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي لهذا القرار بأنه “معادٍ للسامية”، فإن مكتب المدَّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يبدو مصمماً على فحص الجرائم المزعومة من كلا الجانبين، بما في ذلك حماس.

هذا وكانت إدارة ترامب قد فرضت عقوبات على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية بينهم المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة، علماً أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ولا الولايات المتحدة.

وبعد إعلان المدعية العامة تحديد موعد فتح التحقيق، كان لافتاً أن إدارة بايدن سارت على نهج ترامب في حماية إسرائيل من القانون الدولي، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس الأربعاء 3 مارس/آذار 2021، إن الولايات المتحدة ما زالت تعارض بشدة خطط المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في إساءة معاملة إسرائيل “المزعومة” للفلسطينيين، وتعتقد أنها تفتقر إلى الولاية القضائية على هذه المسألة.

وبينما قد يستغرق التحقيق في جرائم إسرائيل، وأيُّ محاكماتٍ قد تليها سنوات من الزمن، فإن التأثير قد بدأ بالفعل من الآن.

ففي غضون ساعاتٍ من الإعلان عن فتح التحقيق في جرائم إسرائيل، كانت صحيفة Haaretz الإسرائيلية تتحدَّث عن خططٍ إسرائيلية لإطلاع مئاتٍ من كبار المسؤولين الأمنيين، في الماضي والحاضر، على مخاطر تعرُّضهم للملاحقة القضائية. وربما تحذِّرهم الدولة من السفر إلى الخارج بمجرد بدء التحقيق، إذ قد يعرِّضهم ذلك للاعتقال.

ووفقاً لصحيفة Haaretz، من بين أولئك الذين قد يكونون في خطر جراء التحقيق في جرائم إسرائيل، وزير الدفاع الإسرائيلي وزعيم حزب أبيض وأزرق، بيني غانتس، الذي كان رئيساً لأركان الجيش في 2014. وإذا كان هناك خطرٌ أوسع على إسرائيل، فهو إمكانية التحقيق في جرائم أخرى بما في ذلك بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

هل يقف قادة إسرائيل أمام المحكمة الدولية ؟

بالرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لا تحاكم البلدان، بل الأفراد، قال مسؤولون إسرائيليون إنهم لا يتوقعون في الوقت الحالي أي تهديدات فورية لشخصيات سياسية أو عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى جراء قرار المحكمة فتح التحقيق في جرائم إسرائيل.

ولكن زعماء مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وغانتس، ووزير الدفاع السابق عام 2014 موشيه يعالون، ووزير الدفاع السابق في وقت مسيرات العودة أفيغادور ليبرمان، قد يجري استهدافهم في تلك المحاكمات، إلى جانب العديد من الجنود والقادة.

ولا تقوم المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأشخاص غيابياً، لذا تنتظر تسليمها المطلوبين، وهو أمر قد يمثل مشكلة للمسؤولين الإسرائيليين إذا وُجِّه إليهم الاتهام في حال السفر للخارج، حيث يمكن أن يرفع محامون قضايا في بعض الدول المنضمة إلى المحكمة؛ للمطالبة بتسليمهم.

لكن عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات، يقول بعض الخبراء إن إسرائيل قد تواجه صعوبة في الطعن في القانون الدولي الذي يحظر نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة.

وإذا تمت إدانة إسرائيل أو حماس في نهاية المطاف بارتكاب جرائم حرب، وإذا تمت تسمية مسؤولين كبار في مثل هذا الحكم القضائي، فقد يخضعون لمذكرات توقيف دولية عند السفر إلى الخارج، حسبما ورد في تقرير لموقع The Times of Israel .

لايزال هنالك الكثير من العقبات

ما زال الفلسطينيون يواجهون العديد من العقبات، حتى بعد قرار الجنائية الدولية التحقيق في جرائم إسرائيل، حسب ديانا بوتو، المحامية الدولية والمستشارة القانونية السابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت بوتو: “الطريق إلى العدالة الفعلية طويل، لأن المحكمة الجنائية الدولية ستواجه بلا شك ضغوطاً سياسية لعدم المضي قدماً ” .

وأضافت: “إنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها محكمة دولية أن الأعمال الإسرائيلية غير قانونية، وفي السابق “لم يفعل العالم شيئاً رداً على ذلك” .

ولكن كما قال ماثيو كانوك، رئيس مركز العدالة الدولية في منظمة العفو الدولية: “إن قرار التحقيق في جرائم إسرائيل إنجازٌ مهم للعدالة بعد عقودٍ من عدم المساءلة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف: “يقدِّم قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم إسرائيل، أول فرصة حقيقية لآلافٍ من ضحايا الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي للوصول إلى العدالة والحقيقة والتعويضات التي طال انتظارها”.

وتابع: “إنها فرصةٌ تاريخية لوضع حدٍّ نهائي للإفلات من العقاب، ذلك الذي أدَّى إلى انتهاكاتٍ خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأكثر من نصف قرن”.

