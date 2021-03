مريم الصادق: اختياري للقاهرة كأول رحلة خارجية كان مقصودًا

قالت وزير خارجية السودان مريم الصادق المهدي اليوم الخميس إنها اختارت عن قصد أن تكون القاهرة أول زيارة خارجية تجريها بعد تعينها في المنصب.

وأوضحت المهدي خلال زيارتها لمؤسسة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أهمية وعمق واستراتيجية العلاقة مع مصر، وأن اختيار القاهرة وجهة عربية أولى لها كان مقصودا، لتأكيد أهمية وخصوصية ومصيرية العلاقة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وأمن المنطقة العربية والقارة الإفريقية والعالم.

وذكرت مريم الصادق أن تطوير العلاقات المصرية السودانية هو قناعة مشتركة وضرورة حتمية، وليس رد فعل لأي حدث، وأكدت ضرورة تحويل الاتفاقات العديدة بين البلدين إلى واقع، وإلا ستظل مجرد إعلان نوايا طيبة فقط، حسبما أفاد موقع (بوابة الأهرام).

أما بخصوص ملف سد النهضة، فقد أكدت وزير خارجية السودان أن مضي إثيوبيا في الملء الثاني للسد في تصرف أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان سيكون خطرا كبيرا.

وكشفت عن تحرك سوداني دبلوماسي كبير من أجل إطلاع الأشقاء في الدول الإفريقية والعالم على حقائق وأبعاد وتداعيات الموقف الإثيوبي حيال مفاوضات سد النهضة، وما يشكله ذلك من خطر كبير وتهديد للأمن القومي السوداني وحياة السودانيين.

وأعربت عن سعادتها بزيارة الأهرام المؤسسة الأعرق في العالم العربي والمنطقة، وعزمها تعزيز التعاون المستقبلي مع المؤسسة ومع المركز.

وشددت على أهمية الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام وقادة الرأي في البلدين لتجسير الفجوة بين البلدين، والمساهمة في تعزيز التعاون الإيجابي والمصالح المشتركة بين البلدين.

وكان وزيرا خارجية مصر والسودان، طالبا إثيوبيا بإظهار حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق ملزم بخصوص سد النهضة.

وقد تم ذلك أثناء مباحثات أجراها وزير خارجية مصر سامح شكري ، مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، في العاصمة المصرية القاهرة.

وتأتي هذه الزيارة المهمة في إطار حرص وزيري الخارجية بالبلدين على تبادل الزيارات والمشاورات بشكل مستمر، وكذا حرص الجانبين على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائي المشتركة، وتأكيدا لدعم مصر السودان خلال هذا المنعطف التاريخي الهام.

فيما يتصل بقضية سد النهضة، أكد البلدان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.

