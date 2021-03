رحلة “سبيس إكس” المتجهة للقمر .. فرصة مجانية للسفر إلى القمر

قام الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا بعرض 8 رحلات مجانية على متن رحلة “سبيس إكس” المتجهة للقمر، لثمانية أشخاص من جميع أنحاء العالم على متن رحلة فضاء مجدولة عام 2023.

وأقر الملياردير الياباني، البالغ من العمر 45 عاماً ، المتخصص في قطاع الأزياء، عبر مقطع فيديو نشر على “تويتر” ، إنه اشترى 8 مقاعد من أصل 12 مقعدا على متن رحلة الشركة التي يملكها إيلون ماسك، داعياً الأفراد من جميع أنحاء العالم للانضمام إليه في المهمة.

كما حدد الملياردير يوساكو مايزاوا معيارين فقط يجب أن يستوفيها المتقدمون، وهي أن يكونوا مستعدين لتجربة أشياء جديدة بمنتهى الجرأة والحماسة وبشكل خلاق، فضلاً عن استعدادهم لمساعدة أعضاء الطاقم الآخرين على فعل الأمر ذاته، نقلاً عن صحيفة “البيان”.

وقال الملياردير الياباني إن المشروع المعدل “سيعطي الفرصة للمزيد من الأشخاص حول العالم للانضمام لهذه الرحلة” وأضاف موجها الدعوة للجميع ” إذا كنت ترى في نفسك فنانا، فأنت فنان”.

وقد نقلت الصحيفة عن موقع “إن دي تي في” الهندي، أن فترة التقديم للرحلة ستكون مفتوحة حتى 14 مارس الجاري، بعدها سيتم إجراء التقييمات الأولية بحلول 21 مارس.

ولم تذكر مواعيد نهائية للمراحل التالية ولكن من المقرر إجراء المقابلات النهائية والفحوصات الطبية في أواخر مايو 2021، وفقاً لموقع مايزاوا الإلكتروني.

وكان الملياردير قد خطط في الأصل لاصطحاب نحو ستة إلى ثمانية “فنانين” معه، لكنه ادعى منذ ذلك الحين أنه وسع تعريفه لمفهوم “الفنان” وكنهه.

وأفاد انه سيتكفل بجميع تكاليف الرحلة التي ستتم بواسطة مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام تنتمي للجيل الجديد من مركبات “سبيس إكس” ويطلق عليها اسم “ستارشيب”.

وانفجر نموذجان أوليان حديثان لتلك المركبة أثناء الاختبار، مما يؤكد على المخاطر التي يواجهها مايزاوا ومرافقوه الذين سيتعين عليهم أيضا مواجهة عناء السفر إلى الفضاء في أول رحلة خاصة خارج مدار الأرض.

مايزاوا، الذي باع موقع زوزو الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة لسوفت بنك في 2019، يشتهر بمجموعاته الفنية وسياراته الفاخرة وعطاياه المادية لمتابعيه على تويتر مما جعله أكثر اليابانيين متابعة على الموقع.

