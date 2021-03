سيمبا التنزاني يتقدم بطلب لنادي المريخ السوداني قبل مواجهة السبت

خاض فريق سيمبا التنزاني أول حصة تدريبية مساء اليوم الخميس بالسودان، استعدادا لملاقاة المريخ السوداني عصر السبت المقبل، بأم درمان، بالجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وحضرت بعثة سيمبا، لملعب سلاح المهندسين بأم درمان، الذي شهد الحصة التدريبية، بينما أشادت بعثة النادي التنزاني بترتيبات المريخ، حسبما أورد (كووورة العربي).

واستغرقت الحصة التدريبية، أكثر من ساعة، تحت إشراف المدير الفني ديديه جوميز، المدير الفني السابق للمريخ.

ووصلت البعثة إلى العاصمة الخرطوم فجر اليوم، عبر طيران الخطوط الإثيوبية، واستقرت بأحد الفنادق القريبة من مطار الخرطوم.

وتكونت بعثة سيمبا من 45 فردا، ترأسها من جانب الاتحاد التنزاني أحمد أمجويي، ومن جانب النادي المدير التنفيذي بابارا جونزاليس.

وقال أمجويي: “نادي المريخ استقبلنا بصورة طيبة للغاية، بتسهيل وتبسيط إجراءات دخول البعثة في مطار الخرطوم”.

كما أكدت المدير التنفيذي للنادي، أن كل شيء يمضي على ما يرام حتى الآن، مشيرة إلى أنهم طالبوا بتدعيم الحراسة الأمنية لتسهيل حركة الحافلة التي تقل البعثة.

وعند تمام الساعة الثالثة بعد منتصف نهار يوم بعد غد السبت باستاد الجوهرة الزرقاء، يلعب المريخ السوداني أمام ضيفه سيمبا التنزاني متصدر المجموعة الأولى بجدارة برصيد 6 نقاط.

ويواجه لاعبوه ظرفا نفسيا حادا وهو مواجهة مدربهم السابق ديديه جوميز، الذي نجح في إعادة الفريق لدور مجموعات أبطال إفريقيا بعد غياب عدة مواسم، ثم تحول فجأة لتدريب فريق منافس للمريخ في ذات المجموعة، وهو سيمبا التنزاني.

الأمر الذي يمثل عقبة أمام المريخ في المباراة، لأن جوميز ملم بكل تفاصيل لاعبي الفريق، ما سيسهل عليه مهمة المباراة.

ويخشى المريخ مفاجآت المدرب الفرنسي في تلك المواجهة المثيرة لا سيما أنه ترك الفريق الأحمر من أجل قيادة سيمبا، قبل نحو شهر فقط.

حيث يخوض فريقا الهلال والمريخ، يومي الجمعة والسبت المقبلين مباراتين مصيريتين ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك أمام كل من شباب بلوزداد الجزائري، وسيمبا التنزاني على التوالي.

والمباراتان بمثابة الفرصة الأخيرة للفريقين للعودة إلى التنافس لأجل الصعود لدور الثمانية، ولكن وسط واقع يسوده الارتباك الكامل بالفريقين.

ولا تبدو الخيارات متعددة، أمام عملاقي السودان، فالفريقان أصلا يسعيان خلف الفوز الأول، وهو بالتالي الأمل الوحيد لتثبيت أقدامهما بمجوعتيهما.

