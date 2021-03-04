عدد قياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الشباب المعوزين وضحايا العنف

قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة اليونيسف، تيد شيبان، إن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يضمان عددا قياسيا من الشباب المعوزين والأطفال ضحايا العنف.

شيبان أضاف خلال مقابلة له مع وكالة فرانس برس، أن نحو ثمانية وثلاثين مليون طفل ومراهق يحتاجون اليوم لمساعدات إنسانية في هذه المنطقة، وهو أكبر عدد في العالم، والأمر نفسه ينطبق على البطالة التي يبلغ معدلها تسعة وعشرين في المئة في شمال إفريقيا، وخمسة وعشرين في المئة في الشرق الأوسط، كما أن نسبة البطالة أعلى بين النساء وتبلغ تسعة وثلاثين وواحدا وأربعين في المئة على التوالي.

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