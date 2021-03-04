كشف موقع “سي إن بي سي” الأميركي، اليوم الخميس، عن ارتفاع في أسعار النفط بأكثر من خمسة في المئة، بعد ورود تقارير إيجابية من اجتماع “أوبك+”.

و بدلك ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.06 دولار أو 4.8 في المئة إلى 67.13 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:30 بتوقيت غرينتش).

إضافة الى ارتفاع خام غرب تكساس بنحو 3 دولارات أو 4.7 في المئة إلى 64.17 دولارا، بعد أن صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2020 عند 64.51 دولارا.

وقال مصدران في “أوبك+” لرويترز إن المجموعة اتفقت اليوم على إبقاء مستويات إنتاج النفط كما هي تقريبا في شهر أبريل القادم.

وأضاف المصدران أنه تقرر السماح لروسيا وقازاخستان بزيادات إنتاجية متواضعة في إطار الاتفاق.

وفي ظل ارتفاع النفط متخطيا 60 دولارا للبرميل، توقع بعض المحللين أن تزيد أوبك+ الإنتاج نحو 500 ألف برميل يوميا وأنتنهي السعودية جزئيا أو كليا خفضها الطوعي الإضافي البالغ مليون برميل يوميا.

لكن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، حثا اليوم على توخي الحذر.

وافاد الوزير السعودي “الضبابية التي تكتنف وتيرة التعافي لم تنحسر.. أعاود الحث على توخي الحذر واليقظة”.

واتفق معه في الرأي نوفاك الذي قال إن سوق النفط لم تتعافى تعافيا كاملا وإن إصابات فيروس كورونا مازالت تلقي بظلالها.

أوبك+ تقرر إبقاء الإنتاج مستقراً

وكانت روسيا تصر من قبل على رفع الإنتاج لتفادي ارتفاع الأسعار من جديد بما يدعم إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في أوبك+.

لكن موسكو أخفقت خلال فبراير في أن ترفع الإنتاج رغم حصولها على الضوء الأخضر من أوبك+، إذ أثر طقس شتوي قارس على إنتاج الحقول المتقادمة.

وخفضت أوبك الإنتاج بمقدار قياسي العام الماضي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا مع انهيار الطلب بسبب الجائحة.

وفي مارس الحالي،واصلت أوبك+ خفض الإنتاج سبعة ملايين برميل يوميا بما يعادل نحو سبعة بالمئة من الطلب العالمي. وبإضافة الخفض السعودي الطوعي، يصبح إجمالي الخفض ثمانية ملايين برميل يوميا

The post إرتفاع أسعار النفط بعد قرار “أوبك+” لإبقاء مستوى الإنتاج مستقراً appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ