الخارجية السودانية تتأسف للتناول غير الموضوعي لوزيرتها

عبّرت الخارجية السودانية، عن أسفها للتناول غير الموضوعي لتصريحات وزيرة الخارجية، مريم الصادق، أثناء زيارتها لمصر، حول الاستغلال المشترك للموارد خدمة لمصالح الأطراف المتشاركة.

حيث أصدرت الخارجية السودانية بيان قالت فيه: “الغرض في نشر بعض المقاطع المتداولة واضح من كونها مقتطعة من التسجيل المصور لحديث الوزيرة، والمشاهدة المنصفة للتسجيل تبين بوضوح أن مضمون حديثها قد أسيء عرضه، قصد إبراز المعاني الواردة فيما يروج له البعض حول الأمر، وهو ما يمكن التحقق منه عبر الرابط المعطى”.

وأضاف البيان: “إن السيدة مريم الصادق هي وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية التي أتت بها ثورة ديسمبر المجيدة، وهي مع أعضاء هذه الحكومة تمثل قيم ومبادئ هذه الثورة الوطنية العظيمة، وتضع نصب أعينها أهدافها، من السيادة غير المنقوصة والاستقلال غير المشوب، وأمن وسلام واستقرار ورفاه الشعب السوداني الأبي، وسلامة ووحدة ترابه. وستتابع الوزيرة بذل ما بوسعها لإنجاز مهامها الوظيفية والوطنية، وهي تسأل الله التوفيق في هذا، وفي حسن التعبير عن البلاد وأهلها”.

لجدير بالذر، أنه في وقت سابق، كانت قد تعرضت الوزيرة مريم الصادق لانتقادات حادة بسبب تصريح لها أثناء المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري .

حيث قالت الوزيرة السودانية، فيما تم فهمه من قِبل المنتقدين:” أن السودان كبير المساحة وعدد سكانه قليل، فلا بأس أن تسيطر بعض دول الجوار على أراض سودانية لاستعمارها”، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بيانا شديد اللهجة الى إثيوبيا وذلك عقب أن نشرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا قامت بالإساءة فيه من السودان واتهامه بالعمالة لأطراف أخرى.

الامر الذي وصفه بيان الخارجية السودانية بانه إهانة بليغة للسودان ولا تغتفر ذلك وأكدت بأنه إنكار مطلق للحقائق.

وذكر البيان بأنه “وإن غاب عن وزارة الخارجية الإثيوبية تاريخ الإباء الوطني السوداني، فإنه ليس لها أن تنسى الثورة السودانية العظيمة التي قام بها السودانيون مؤخراً من أجل الحرية والعدالة والسلام. ومن يثور ويقدم التضحيات الكبيرة لهذه القيم لا يمكن أن يقترف العمالة، ولا يمكن لمن يقدمهم لقيادته أن يتصفوا بها“.

