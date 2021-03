أزاح السيناريست المصري باهر دويدار، الستار عن الخطوط العريضة لمسلسل “هجمة مرتدة”، الذي أحدث ضجة في مصر والمقرر عرضه في رمضان المقبل .

ويجسد العمل الدرامي ملحمة بطولية حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية. ويشارك في بطولته أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، وماجدة زكي، ومحمد جمعة.

وصرح دويدار، إن قصة المسلسل معاصرة للزمن الحالي، وبها الكثير من الخطوط التي تتماشى مع الواقع الذي نعيشه، معتبرًا أن العمل هو أول مشروع درامي من ملفات المخابرات المصرية يكون مواكبا للزمن المعاصر.

مضيفا أن المصريين اعتادوا أن تكون الملفات التي تحكي عن ملاحم حقيقية لإنجازات المخابرات، قديمة بعض الشيء، إلا أن هذا المسلسل مختلف تماماً عما سبقه.

وأوضح دويدار،كذلك أنه استغرق في كتابة سيناريو مسلسل “هجمة مرتدة “، مدة تجاوزت العام ونصف العام، كان يعمل خلالها لجمع خيوط الشخصيات الدرامية كلها، بغرض أن تكون الحلقات مشوقة ومنطقية ومتطابقة مع القصة الواقعية، مطعما إياها بالدراما المطلوبة.

وبخصوص موعد الانتهاء من تصوير المسلسل المقرر عرضه خلال رمضان المقبل، أشار دويدار إلى أن العمل على وشك الانتهاء منه، وتتبقى بضع مشاهد فقط سينتهي تصويرها خلال أسبوع على الأكثر.

وعبر المؤلف عن شعوره بالاعتزاز بالمشاركة في عمل وطني قوي يناقش إحدى قضايا جهاز المخابرات المصري.

كان المنتج تامر موسى، نشر البوستر الدعائي لمسلسل “هجمة مرتدة” المقرر في رمضان، منوهًا أنه من ملفات المخابرات المصرية “التي سببت رعباً لأعداء الوطن في الداخل والخارج”.

The post “هجمة مرتدة”.. ملحمة بطولية حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ