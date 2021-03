وزير المالية السوداني: السوق الموازي سيختفي

صرح وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، مؤكداً أن “السوق الموازي” سيختفي، وأنهم سيحددون سعر الدولار الجمركي قبل يونيو المقبل.

وأوضح وزير المالية السوداني من خلال تصريحاته إلى أن الشعب في حاجة إلى “الشفافية” من الحكومة، وفقاً لما جاء في “الراكوبة نيوز”.

هذا وقد تطرق جبريل كذلك إلى إلتزام المواطنين يشراء العملات وفقاً لقائمة بنك السودان المركزي.

وفي سياق آخر قال جبريل : “استغلالنا لسواحلنا على البحر الأحمر ضعيف ويجب إصلاح ذلك”.

مشيراً إل الاشكاليات التي يعاني منها ميناء بورتسودان، لافتاً إلى أن معالجتها ستستهم بمبالغ طائلة، على حد تعبيره.

رافضاً الحديث عن الأرقام التي دخلت خزينة المركزي، حتى لا تُفسد الخطط من قبل المضاربين، على حد قوله.

واكتفى فقط بالقول: “تلقينا دعما من البنك الدولي والولايات المتحدة وبنك التنمية الإفريقي، وهناك وعود من دول خليجية”

وفي السياق دعا محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين المواطنين للابتعاد عن إغراءات تجار العملة لتساوي سعر الصرف الرسمي مع السوق الموازي.

وقال المحافظ في مؤتمر صحافي، للإعلان عن الحوافز التشجيعية للمغتربين إن سياسة تحرير سعر الصرف وجدت نجاحًا وإقبالا منقطع النظير مما حدا بالوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعتري سير تدفق الأموال الأجنبية للبنوك، حسبما ذكر موقع (أخبار السودان).

وشهد بنك الخرطوم فرع الدمازين إقبالا كبيرا لبيع وشراء العملة الأجنبية حيث بلغت حصيلة شراء النقد الأجنبي خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من (50) ألف دولار و(4) آلاف يورو.

على صعيد متصل، كشف محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين أن مشتروات البنوك السودانية من النقد الأجنبي خلال خمسة أيام فقط من تنفيذ قرار تعويم الجنيه بلغت 25.4 مليون دولار.

فيما بلغ حجم مبيعاتها 20.4 مليون دولار، ووصف المحافظ خلال تصريحات صحفية بالأرقام غير المسبوقة وتوقع زيادتها وفقا للمؤشرات الحالية لجهة أن القرار في بدايته، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.

وأعلن المحافظ عن ضخ نقد أجنبي للبنوك عبر إطلاق برنامج “مزادات النقد الأجنبي” مبينًا أن المركزي سيطرح عملة أجنبية في شكل مزادات للبنوك والصرافات بغرض توفير النقد الأجنبي لتستطيع تلبية طلبات الجمهور”.

وكشف البنك المركزي عن إطلاق استخدام بطاقات الائتمان العالمي “فيزا كارد”، وضخ نقد أجنبي للبنوك عبر إطلاق برنامج “مزادات النقد الاجنبي”.

وفي مقابل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان المركزي لتجاوز الاشكاليات التي تواجه سعر الصرف ومحاربة تجار العملة والشح في العملات الأجنبية، أكد جهاز المغتربين أنه شرع في تقديم حوافز للسودانيين العاملين بالخارج تصل لـ(٢٢) حافز.

