ليفربول يسقط مجدداً في فخ الخسارة وهذه المرة أمام تشيلسي

تعرض نادي ليفربول لخسارة جديدة أمام ضيفه نادي تشيلسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي .

حيث حمل هدف المباراة الوحيد توقيع لاعب البلوز ماسون ماونت عند الدقيقة 42 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، وألغي حكم اللقاء هدفا للبلوز عند الدقيقة 23 بعد العودة لتقنية الفيديو .

وبهذا الفوز الثمين وصل فريق تشيلسي إلى المركز الرابع برصيد 47 نقطة في جدول ترتيب الوري الإنجليزي ، بينما احتل ليفربول المركز السابع برصيد 43 نقطة، وفقاً لموقع المصري اليوم .

وفي سياق أخر يزداد مستقبل الألماني يورجن كلوب في الإدارة الفنية لفريق ليفربول تعقيدًا، وهذه المرة بتقارير خرجت تؤكد أنه سيغادر ملعب أنفيلد الصيف المقبل ليخلف يواخيم لوف في تدريب منتخب ألمانيا.

ليفربول عانى هذا الموسم من تراجع حاد في النتائج جعله يفقد درع الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن يورجن كلوب خرج للصحافة وأكد أنه لن يستقيل أو يُقال “ولا داعي للقلق بشأنه”.

ونقل موقع (جول العربي) عن صحفة “ميرور” من مصادر لها داخل ليفربول زعمت أن كلوب لن يستطيع مقاومة إغراء فكرة تولي تدريب منتخب ألمانيا بعد اليورو المقبل رغم استمتاعه بتجربته في أنفيلد.

هذا الأمر جعل إدارة الريدز تبدأ في البحث عن خليفة للمدرب الألماني، وبحسب ميرور فإن جون هنري، مالك النادي، يتابع عن كثب عمل الأسطورة ستيفن جيرارد مع رينجرز الاسكتلندي.

ومع النتائج الإيجابية التي يحققها جيرارد مع رينجرز واقترابه من التتويج بلقب الدوري الاسكتلندي مع وصوله لدور الـ16 في الدوري الأوروبي، تؤمن إدارة ليفربول بأن أسطورة ناديها كلاعب قد قدّم أوراق اعتماده كخليفة لكلوب.

ليس هذا فحسب، بل أن تعيين جيرارد مدربًا لليفربول سيحظى بمباركة من قبل عظماء ليفربول عبر التاريخ وفي مقدمتهم السير كيني دالجليش، الذي أعرب في أكثر من مناسبة عن إعجابه بالعمل الذي يقوم به المدرب في اسكتلندا.

الجدير بالذكر أن عقد يورجن كلوب الحالي مع ليفربول ممتد حتى صيف 2024.

وقبل أيام أنهى المدرب الألماني لفريق ليفربول يورجن كلوب الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية عبر وسائل الإعلام بشأن رحيله عن قلعة الأنفليد بالفترة المقبلة.

ونفى كلوب كل ما تردد عن تفكيره في الرحيل عن صفوف الريدز، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، سيما بعد خسارة ليفربول 3 مباريات متتالية في البريميرليج، ما أبعده عن المنافسة على لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

وقال كلوب: “لن تتم إقالتي ولن أستقيل، ولست بحاجة إلى استراحة أيضًا”، وفقًا لموقع (كووورة عربي).

