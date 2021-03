النزاع السوري..تقرير يكشف عن الكلفة الاقتصادية له منذ بدء الحرب

قدرت منظمة الرؤية العالمية وورلد فيجن،وشركة فرونتير إيكونوميكس لتطوير النتائج الاقتصادية كلفة النزاع السوري بأكثر من 1.2 ترليون دولار .

حيث قالت الجهتين المذكورتين في تقرير مشترك أن “النتائج تشير إلى أن جيلا كاملا قد ضاع في هذا الصراع والأطفال سيتحمّلون التكلفة من خلال فقدان التعليم والصحة، مما سيمنع الكثيرين من المساعدة في تعافي البلاد والنمو الاقتصادي بمجرد انتهاء الحرب”.

ليضيف التقرير أن “حتى إذا انتهت الحرب اليوم، فستستمر تكلفتها في التّراكم لتصل إلى 1.7 تريليون دولار إضافي بقيمة العملة اليوم وحتى عام 2035” ،وفقاً لوكالة الأناضول .

وبيّن إن “النتائج الاقتصادية للتقرير مصحوبة باستطلاع قامت به منظمة الرؤية العالمية لما يقرب من 400 طفل وطفلة وشاب وشابة سوريين في سوريا ولبنان والأردن، تكشف عن الخسائر البشرية الهائلة للصراع”.

كما أشار إلى أن التقرير أن “الصراع في سوريا يعتبر من أكثر النزاعات الدموية بالنسبة للأطفال والأكثر تدميرا، حيث يقلل من متوسط العمر المتوقع للأطفال بمقدار 13 عاما”.

وأردف أنه”تم استخدام ما يقدر بنحو 82% من الأطفال الذين جندتهم الجهات المسلحة في أدوار قتالية مباشرة وكان 25% منهم دون سن 15 عاما. وقُتل ما يقدر بنحو 55,000 طفل منذ بدء النزاع، بعضهم عن طريق الإعدام بإجراءات موجزة أو التعذيب”.

ومن جهة أخر كانت قد كشفت وكالة الصحافة الفرنسية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ، عن حصيلة الضحايا منذ بدء النزاع السوري قبل قرابة العشر سنوات.

وذكر المرصد أن هنالك 387 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع النزاع السوري من بينهم 116911 مدنيًا و 22149 طفلًا، وفقًا لموقع قناة (روسيا اليوم).

وقتل حسب هذه المصادر “أكثر من 130500 فرد للجيش السوري والقوات الرديفة بينهم أكثر من 68 ألف عنصر في الجيش السوري.

فيما قتل 1703 مقاتلين من “حزب الله” اللبناني الذي يشارك عناصره في المعارك في سوريا منذ 2013″.

وبلغ عدد القتلى غير السوريين الموالين للجيش السوري 8462 قتيلا، فيما قتل 202 من الجنود الأتراك.

وفي صفوف القوات المعارضة تسبب النزاع بسقوط 54668 قتيلا فيما قتل 2630 من المنشقين عن الجيش السوري والحكومة.

وقتل 12811 من مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية والوحدات الكردية في معارك ضد “داعش” والقوات التركية فيما بلغ عدد القتلى من المقاتلين غير السوريين في صفوف قوات سوريا الديموقراطية 930.

كما قتل أكثر من 67500 جهاديا بينهم 27772 من مقاتلي تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) و40161 من مقاتلي “داعش”.

وكانت الحصيلة السنوية لعدد القتلى هذا العام هي الأقل، وذلك بتراجع الاعمال القتالية في العام 2020 بعدما توقف القتال شمال غرب البلاد، بالإضافة لجهود مكافحة وباء كورونا.

The post النزاع السوري..تقرير يكشف عن الكلفة الاقتصادية له منذ بدء الحرب appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ