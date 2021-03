مصر للطيران : لم نقدم طلب لتسيير رحلات من و إلى إسرائيل

أكدت وزارة الطيران المدني المصرية أن ما يتم تداوله حول قيام ” مصر للطيران ” بتوقيع اتفاقية مع إسرائيل حول تسيير رحلات مشتركة ، لا أساس له من الصحة .

حيث نقلت روسيا اليوم عن أحد المسؤولين في ” مصر للطيران ” قوله أن شركة العال الإسرائيلية هي من تسير رحلات إلى مصر ، وليس العكس .

و أضاف المصر أن من يسافر على متن هذه الرحلات هم الأفراد العاملين في السفارة الإسرائيلية فقط ، إضافة إلى عدد قليل من الأشخاص ، وهذا لا يستدعي تسيير رحلات من مصر .

هذا و يذكر أن إحدى القنوات الإسرائيلية كانت قد أشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد تلقت طلباً رسمياً من ” مصر للطيران ” من أجل تفعيل الرحلات بين مصر و إسرائيل و بالاتجاهين .

و في إطار التعاون بين الحكومة المصرية و الاحتلال ، عقد وزير البترول المصري، طارق الملا، خلال زيارته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، اتفاق مع وزير الطاقة الإسرائيلي .

وجاء في اتفاق البلاد ربط حقل غاز ليڤياثان الإسرائيلي بوحدات إسالة لغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط الأنابيب البحري.

وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان اليوم حول لقاء الوزيرين المصري والإسرائيلي: “اتفق الوزيران على العمل على اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليڤياثان بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط الأنابيب البحري”.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وصل وزير البترول المصري في زيارة رسمية هي الأولى لوزير مصري إلى الكيان الإسرائيلي منذ 5 أعوام.

واستقبله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحضور وزير الطاقة يوفال شتاينتس.

التقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا اليوم الأحد، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في مقر رئاسة الوزراء بالقدس.

واستقبل نتياهو وزير البترول المصري قائلاً: “أهلا وسهلا بكم. الرجاء نقل تحياتي الحارة إلى صديقي فخامة الرئيس السيسي”.

وقال نتنياهو في أثناء حديثه مع الملا: “هذا يوم مهم يمثل التعاون المتواصل بيننا في مجال الطاقة وفي مجالات كثيرة أخرى.

كما أضاف نتنياهو ” نعتقد أن عصر جديد من السلام والازدهار يسود حاليا بفضل اتفاقيات إبراهيم” .

