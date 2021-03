أعلنت السفارة الأميركية في القاهرة عن مكافأة مالية وصلت قيمتها إلى 5 ملايين دولار أميركي لأي شخص يقدم معلمات عن المدعو ” فاكر بوسورة ” .

حيث نشرت السفارة الأميركية ما يلي : “إذا كانت لديك أي معلومات تتعلق بهذا الشخص، فيرجى الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي إذا كنت في الولايات المتحدة، أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية إذا كنت بالخارج”.

و أوضحت أن ” بوسورة غادر عام 1988، مسقط رأسه تونس، ليقيم في فرنسا ثم غادر فرنسا في عام 1991 وهاجر إلى مونتريال بكندا ” .

و أضافت أن بوسورة حل على الجنسية الكندية في عام 1999 ، ليغادر بعدها مونتريال ، مبينةً أن للمتهم علاقات قوية بتنظيم القاعدة الأفغاني ، وفقاً لروسيا اليوم .

و الجدير بالذكر أن السفارة الأميركية لم تعلن أو توضح جرائمه في بيانها ، او في وقت سابق .

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على اثنين من قادة “أنصار الله”

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على اثنين من قادة “أنصار الله” وذلك بتهمة إطالة الحرب والمساهمة في تأزم الوضع الإنساني فياليمن.

حيث أصدرة وزارة الخزانة الأمريكية بياناً ورد فيه: “إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فرض اليوم، عقوبات على منصور السعدي وأحمد علي أحسن الحمزي، وهما مسؤولان عن تدبير هجمات لقوات الحوثيين استهدفت المدنيين اليمنيين والدول المجاورة والسفن التجارية في المياه الدولية”.

وأضاف البيان: “أدت هذه الإجراءات التي تم القيام بها لدفع أجندة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار إلى تأجيج الصراع اليمني، وتشريد أكثر من مليون شخص، ودفع اليمن إلى حافة المجاعة”.

وأشارت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية: “أن منصور السعدي الذي يشغل منصب رئيس أركان القوات البحرية للحوثيين، هو العقل المدبر لهجمات مميتة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتلقى تدريبات مكثفة في إيران، كما ساعد في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن”.

وأضافت: “أن أحمد علي أحسن الحمزي، قائد القوات الجوية اليمنية وقوات الدفاع الجوي اليمنية المتحالفة مع الحوثيين، بالإضافة إلى برنامج الطائرات بدون طيار، حصل على أسلحة إيرانية الصنع لاستخدامها في الحرب الأهلية اليمنية، وتلقى تدريبات في إيران”. وذلك نقلاً عن سبوتنيك.

The post فاكر بوسورة .. 5 ملايين دولار لأي معلومات عن التونسي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ