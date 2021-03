السفير التركي لدى الفاتيكان : زيارة البابا إلى لعراق شجاعة كبيرة

أوضحت السفير التركي لدى الفاتيكان لطف الله غوكطاش أن الزيارة الحالية التي يقوم بها البابا فرنسيس إلى العراق تعبر عن شجاعة حقيقية .

حيث نقلت المعلومة عن السفير التركي تصريحه الذي قال فيه أن ” زيارة البابا سيكون لها تأثير إيجابي في تعزيز استقرار العراق، لا سيما أنها تأتي في وقت يضمد فيها العراقيون جراحهم ويسعون للاستقرار الاجتماعي ” .

و أضاف السفير لطف الله أن ” بابا الفاتيكان ولأول مرة سيلتقي “مرجع ديني”، وزيارته للعراق ستكون بمثابة تضامن مع المسيحيين في هذا البلد ” .

البابا فرنسيس يغادر الفاتيكان نحو العاصمة العراقية

غادر رئيس الكنيسة الكاثوليكية و بابا الفاتيكان ، البابا فرنسيس ، إيطاليا صباح اليوم الجمعة باتجاه الأراضي العراقية في زيارته الخارجية الأولى في ظل كورونا .

حيث نقلت وكالة البيان الإماراتية ، تصريح البابا الذي قال فيه : ” أزور العراق كرسول سلام بعد سنوات من الحرب والإرهاب ” .

و توجه البابا في حديثه إلى الشعب العراقي ، قائلاً ” أتوق لزيارة أرضكم مهد الحضارة العريق والمذهل ” .

إذ ستستمر الزيارة البابوية إلى العراق لمدة ثلاثة أيام ، سيقوم خلالها البابا بزيارة العديد من الأماكن الدينية و الأثرية ، كما سيلتقي بقيادات دينية إسلامية و مسيحية .

هذا و كانت قد أكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها أن زيارة البابا فرنسيس إلى العراق ستكون تحت الحماية العراقية ، كما أن رحلته ستكون عبر طائرة عراقية خاصة .

حيث صرح نزار الخير الله وكيلالوزارة الاقدم للمعلومة أن ” زيارة البابا ستكون تاريخية وسيكون لها وقع كبير على العراق ودعم للمسيحيين في البلاد”، مبينا ان “خطبة البابا الرئيسية سيلقيها من مدينة أور التاريخية مقام النبي إبراهيم ” .

و أوضح ان ” الفاتيكان يرغب بمجيء البابا عبر طائرة عراقية مع توفير الحماية العراقية” ” ، لافتا الى ان ” زيارة البابا الى النجف ستكون تاريخية ولم تشهدها في تأريخ الحوزة ” .

كما شدد على ” ضرورة التركيز الإعلامي على أهمية الزيارة وإنجاحها للعراق ” ، لافتا الى ” اننا سنعطي أولويات معينة للصحفيين ” .

هذا و أعلن حسن ناظم المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي أن زيارة البابا فرنسيس إلى العراق ما زالت في موعدها المحدد ، شهر آذار / مارس القادم .

