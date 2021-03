انطلاق عرض “توأم روحي” على منصة “شاهد”‎

ينطلق اليوم، عرض فيلم “توأم روحى”، عبر منصة “شاهد” الإلكترونية، بعد أن تم رفعه من دور العرض السينمائية، منذ اسبوعين بإجمالي إيرادات بلغت ٨ مليون و٥٤٨ ألف و٥٧٥ جنيه، منذ طرحه في السينمات أغسطس الماضي ، حسبما أوضح الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريح خاص لـ “وشوشة”.

وبحسب موقع “بالبلدي” المصري تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي رومانسي مليء بالمفاجآت، بين رجل وامرأة تواجههما العديد من العقبات التي تحول عن إكمال قصة الحب.

وقصته جديدة على العالم العربي ولم يتم عرضها من قبل، وينتمي لنوعية “سايكو رومانسية”.

“توأم روحي”، من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، وبيومي فؤاد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي و رفقة كوكبة أخرى من النجوم من تأليف أماني التونسي و ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي وهذه المرة الأولى التي يعرض فيها على منصة “شاهد” .

وفي سبتمبر الماضي ، تصدر فيلم توأم روحي قائمة شبكاك التذاكر في مصر وذلك بعد عرضه بفترة وجيزة، حيث بدأ الفيلم في دور السينما يوم 19 أغسطس الماضي.

وجمع الفيلم وفقًا لصحيفة “اليوم السابع المصرية” مبلغ 10 مليون جنيه مصري من شباك التذاكر في مصر، حيث يعتبر ثاني الأفلام المصرية التي تعرض في السينما عقب إعادة تشغيلها بعد أزمة كورونا، وسبقه فيلم “الغسالة”.

تجدر الإشارة أن ثلاثة أفلام حاليًا تتنافس في شباك التذاكر، وهي فيلم “الغسالة” وفيلم “زنزانة 7” وفيلم “الحوت الأزرق”.

أيضاً في آب أغسطس الماضي، تمكن فيلم “توأم روحي” في يومه الخامس بدور العرض السينمائي،من تحقيق إيراد قُدر بـ335 ألفًا و116 جنيهًا وجاء إجمالي ما حققه الفيلم “مليون و882 ألفًا و197 جنيهًا”.

أيضاً في السياق ذاته، تمكن فيلم الصندوق الأسود بطولة النجمة منى زكي من تصدر إيرادات شباك التذاكر بعد عرضه للمرة الأولى في مصر في أكتوبر الماضي.

وتمكن الفيلم من تحقيق إيراد قيمته 324,815 جنيه، متفوقاً بذلك وبفرق كبير عن الأفلام المنافسة، كفيلم الخطة العايمة الذي حقّق 112 ألف جنيه، وفيلم الزنزانة 7 بإيرادات وصلت 37,156 جنيه وفيلم توأم روحي بـ 29,588 جنيه، فيما لم تتخطى إيرادات فيلم “الغسالة” حاجز 5200 جنيه، وفقًا لموقع (ET بالعربي).

وبدت السعادة واضحة على أبطال الفيلم مع عرضه للجمهور للمرة الأولى، واحتفلت منى زكي ومصطفى خاطر عبر بالنجاج الذي حققه الفيلم بمشاركتهم عدد من آراء الجمهور عب خاصية ستوري بمواقع التواصل الاجتماعي.

