الحرس الثوري ينقذ طائرة مدنية من محاولة اختطاف

أكدت قيادة الحرس الثوري الإيراني عن قيامها بإحباط محاولة اختطاف لطائرة مدنية كانت متوجهة من إقليم الأهواز إلى مدينة مشهد الإيرانية .

حيث نقلت ” إيران أنترناشيونال “عبر حسابها على تويتر ” إحباط “مؤامرة اختطاف” طائرة كانت تحلق بين مدينتي الأهواز ومشهد الليلة الماضية ”

و أوضحت الوكالة ان “المعلومات الأولية تفيد أن الخاطفين كانوا يعتزمون التوجه والهبوط في مطار إحدى دول الخليج” .

كما أكدت أن قوات الحرس الثوري تمكنت ” من اعتقال الشخص المنفذ للعملية وتنفيذ هبوط اضطراري للطائرة في مدينة أصفهان“.

الحرس الثوري : لا ضحايا لنا بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا

أعلن قيادي في فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أن الغارات الاسرائيلية على مواقع عسكرية في شرق سوريا لم توقع ضحايا، مهددا إسرائيل برد قوي.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” عن المساعد السياسي لقائد الفيلق أحمد كريم خاني في الحرس الثوري أن الغارات التي شنتها إسرائيل أول أمس الأربعاء، لم تسفر عن سقوط أي ضحية.

وقال كريم خاني، إن المعلومات التي أعلنها ​المرصد السوري المعارض بأن 57 جنديا ومقاتلا للمقاومة قتلوا فجر الأربعاء في هذه الغارات، هي “أكاذيب ودعاية إعلامية، وهذا الهجوم لم يسفر عن أي ضحية” ، مبيناً أن “خوف الصهاينة من انتقام إيران أجبرهم على القيام بهجمات عمياء”.

وأكد أن تل أبيب تدرك جيدا أن الهجمات على “مواقع المقاومة” في سوريا سوف تقابل برد فعل قوي.

وكانت وكالة “سانا” السورية أفادت بشن القوات الإسرائيلية، عدوانا على مناطق في دير الزور و البوكمال شرقي سوريا.

ونقلت الوكالة على لسان مصدر عسكري أنه “في تمام الساعة 1،10 من فجر اليوم، قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان”.

وذكرت الوكالة السورية أن بعض مناطق مدينتي دير الزور و البوكمال الواقعتين شرقي سوريا على الحدود مع العراق، تتعرض لـ”عدوان إسرائيلي” دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي السادس من يناير كانت وسائط الدفاع الجوي السوري قد تصدت لغارات جوية إسرائيلية فوق ريف دمشق، وفق ما أعلنته وسائل إعلام سورية رسمية.

