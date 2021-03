حلفا السودانية .. مقتل 6 مواطنين أثناء تنقيبهم عن الذهب

أكدت بعض المصادر المطلعة في السودان أن 6 مواطنين لقوا مصرعهم أثناء التنقيب عن الذهب في مناجم مهجورة في مدنية حلفا شمال البلاد .

و نقلت وكالة الأناضول عن سلطات مدينة حلفا بيانها الذي أعلنت فيه “انهيار مناجم مهجورة، في سوق نمرة 2 في حلفا ” و الذي ” أودى بحياة 6 معدنيين أهليين، انتشلت جثامين أربعة منهم”.

و أشارت السلطات إلى أن دوريات شرطة التعدين منتشرة في كافة أنحاء البلاد لمنع المواطنين من التنقيب عن الذهب في المناجم المهجورة .

هذا و يذكر أن نسبة كبيرة من المواطنين السودانيين يمتهنون التنقيب عن الذهب و تعدينه كمهنة حرة ، و هو الأمر الذي تسمح به الدولة و لكن ضمن ضوابط محددة .

شعبة مصدري الذهب تُطالب بالتراجع عن قرار إحتكار البنك المركزي

أصدرت شعبة مصدري الذهب بياناً طالبت من خلاله حكومة الفترة الانتقالية في السودان من التراجع عن قرار إحتكار البنك المركزي لتصدير وشراء الذهب.

كما أبدت الشعبة إستعدادها لتكون عوناً وسنداً للحكومة الانتقالية في السودان، بحسب “الراكوبة نيوز”.

وبين البيان أن قرار الإحتكار يصب في مصلحة أشخاص معينين، مطالبين بوضع سياسات اقتصادية تنهض بالاقتصاد وتحسن معاش الناس.

كما أشار بيان الشعبة إلى اجتماعاتهم مع القادة في الحكومة من أجل وضع سياسات اقتصادية حكيمة وواقعية تتناسب مع الواقع.

ولفت البيان إلى أن شعبة مصدري الذهب التقت بوزير المالية، جبريل إبراهيم، وتناولوا معه سياسات صادر الذهب، المشاكل والحلول والآليات.

هذا وقد وصف البيان الاجتماع بالناجح، وأنه وصل إلى العمل على وضع سياسات خاصة بصادر الذهب يتم التوافق عليها من قبل الجميع.

وقبل أيام أعلن الحزب الشيوعي السوداني، دعمه لقرار احتكار بنك السودان المركزي لصادر الذهب.

جاء ذلك على لسان القيادي في الحزب الشيوعي، صديق كبلو، والذي توقع أن يساعد هذا القرار في رتق الفجوة في ميزان المدفوعات وعجز الموازنة، على حد تعبيره.

وقال كبلو: “نحن نوافق على الخطوة تماماً، ولكن نُطالب أن تتم ووفقاً للشفافية والإجراءات التنافسية الواضحة بحيث لا يُعيّن بنك السودان وكلاء له بطريقة فاسدة كما حدث في العهد الماضي”.

