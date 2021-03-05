لافروف يبحث مع كوبيتش القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا

بحث سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، بحثا القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا، حيث يسرى منذ عشرة أشهر وقف للعمليات العسكرية.

هذا وقد حث الجانبان لافروف، وكوبيتش، مجلس النواب الليبي على أهمية سرعة اعتماد حكومة الوحدة الوطنية، وفقاً لـ “بوابة أخبار اليوم”.

فضلاً عن تنفيذ الإصلاح الدستوري، بغرض الوصول للانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر 2021.

ومن جانبه شدد لافروف ضرورة تعزيز تنسيق الجهود الدولية، من أجل أن تخرج ليبيا من الأزمة السياسية في أقرب وقت.

مؤكداً أن بلاده مستعدة لمواصلة التعاون مع الأطراف الليبية لتقريب المواقف ووجهات النظر.

على أن يكون الحوار الليبي شاملاً يضم جميع المؤثرين في البلاد، بهدف تحقيق سيادة ووحدة الأراضي الليبية.

وفي الشأن الليبي، اتصلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل اليوم الجمعة، برئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وناقشت معه عبر الهاتف مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

هذا وقد أكد الدبيبة على الدور الإيجابي الذي ظلت تلعبه ألمانيا تجاه ليبيا من خلال قيادتها لموقف أوروبي موحد، بحسب ما أورد “بوابة إفريقيا الإخبارية”.

كما لفت الدبيية إلى تبني ألمانيا فكرة مؤتمر برلين الذي ساهم في إنهاء الصراع الليبي، فضلاً عن دعمه للحوار السياسي الليبي.

وفي الشأن الليبي، كشف مصادر عن لائحة من الأسماء قيل أنها ستكون ضمن التشكيل الوزاري الجديد في ليبيا.

وأوضحت اللائحة المسربة غياب وزير الداخلية، فتحي باشاغا من التشكيل الجديد، بالإضافة لترشيح إمرأة لمنصب وزير الخارجية لأول مرة في ليبيا.

هذا وقد تضمنت اللائحة المسربة بحسب “العربية” 22 إسماً برئاسة عبد الحميد الدبيبة ونائبين، هما صقر بوجواري، ورمضان بوجناح الحسناوي.

وبحسب اللائحة فقد ظهر إسم خالد مازن لوزارة الداخلية، ولمياء أبو سدرة لوزارة الخارجية.

وفي السياق أفادت مصادر أن الأطراف السياسية في ليبيا، تضغط من أجل الحصول على نصيبها في التشكيل الوزاري الجديد المرتقب.

الأمر الذي أدى لزيادة المخاوف من أن يؤثر ذلك على سير العملية السياسية في ليبيا، وإلى تأخير الزمن المتفق في الحوار السياسي، وفقاً لـ“العربية”.

هذا وقد أوضح النائب بالبرلمان الليبي، جبريل أوحيدة، أن هناك محاولات جادة في ليبيا للتأثير على خيارات رئيس الحكومة الجديد، عبد الحميد الدبيبة، فيما يتعلق بالتشكيل الجديد.

لافتاً إلى أن الدبيبة يتعرض لضغوطات، وأوضح أنه بدأ فعلاً في الانخراط في سياسة الترضيات.

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