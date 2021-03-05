قوات التحالف تعترض طائرات حوثية مسيرة فوق الأراضي السعودية

اعترضت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الجمعة، طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب السعودية.

وفي هذا الشأن غرد المتحدث باسم جماعة أنصار الله على حسابه على تويتر قائلا: ” أن الجماعة شنت ظهر اليوم “هجوما جويا كبيرا” بواسطة خمس طائرات مسيرة من نوع “قاصف 2K” على “عدد من الاهداف الهامة والحساسة ” في قاعدة الملك خالد الجوية الواقعة في خميس مشيط، مضيفا: “كانت الإصابة دقيقة

من جهته قال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان له على أن إن “قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط”.

وتابع “أن جميع هذه المحاولات الارهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب”، مضيفا أن قيادة التحالف “تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وفي الأيام القليلة الماضية، كثف الحوثيون من حملاتهم ضد الأراضي السعودية، حيث أكدت قيادة أنصار الله اليمنية ( الحوثيون ) يوم أمس، أنه تم استهداف شركة أرامكو في مدينة جدة السعودية ، صباح الخميس ، بصاروخ مجنح ( قدس 2 ) .

حيث صرح العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات الحوثية ، عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تم استهداف شركة أرامكو السعودية بصاروخ مجنح من نوع قدس 2 ، واصفاً الإصابة بالدقيقة .

و أوضح سريع أن ” هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار الحصار الغاشم والعدوان على شعبنا العزيز“.

و أضاف أنه في وقت سابق ” قام سلاح الجو المسير استهدف هدفا هاما في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2k” .

وفي الشأن، أبدى محمد علي الحوثي، استعداد الحوثيين للتوقف عن قصف الأراضي السعودية بالصواريخ مقابل وقف غارات التحالف العربي.

وغرد الحوثي عبر صفحته على تويتر قائلا: : “نحن من ندعو للسلام وقدمنا لأجله حلولا كثيرة، ولكن الحاصل حتى الآن أن القصف بالطيران الأمريكي والبريطاني والأوروبي مستمر والمعارك مستمرة”.

وأضاف: “إيقاف القصف مقابل القصف فنحن حاضرون إن وجدت الجدية كنقطة أولى. نوقف الطيران المسير والصواريخ بإيقاف دول العدوان قصفها بالطيران على المحافظات والجبهات“.

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