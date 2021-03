ساكس يتوقع وصول سعر برميل النفط لـ 75 دولار

رفع «جولدمان ساكس كوموديتيز ريسيرش» توقعه لسعر خام «برنت» للربعين الثاني والثالث من العام الجاري، 5 دولارات للبرميل، بعد أن أبقت أوبك وحلفاؤها اتفاقهم لخفض الإمدادات دون تغيير، قائلًا إن «انضباط منتجي النفط الصخري على الأرجح وراء زيادة إنتاج المجموعة بوتيرة أبطأ».

وبحسب موقع “النصر” قال بنك جولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع الآن أن تبلغ أسعار «برنت» 75 دولارًا للبرميل في الربع الثاني و80 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من 2021.

وتفاعل منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة سريعا مع مكاسب أسعار النفط في السنوات الأخيرة، ليفوزوا بحصة سوقية في الوقت الذي خفضت فيه السعودية ومنتجون آخرون كبار الإنتاج، بيد أنهم أحجموا عن تعزيز الإنتاج منذ تدمر الطلب بفعل الجائحة في العام الماضي.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها (أوبك+)، أمس الخميس، على تمديد معظم تخفيضات إنتاج الخام حتى أبريل، بعد أن قرروا أن تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا ما زال هشًا.

وقال جولدمان «استراتيجية إمدادات أوبك ناجعة بسبب عدم توقعها وفجائيتها»، مضيفًا: «نعتقد أنه من الواضح حاليا أن أوبك+ في الحقيقة تنتهج استراتيجية سوق النفط التي تتسم بالشح، فيما يشير ميزان العرض-الطلب المحدث لدينا إلى أن (مخزونات) دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنخفض لأدنى مستوياتها منذ 2014 بحلول نهاية العام الجاري».

وخفض البنك توقعه لإنتاج أوبك+ 0.9 مليون برميل يوميا على مدى الأشهر الستة المقبلة، وقال إن الإمدادات من النفط الصخري وإيران وخارج أوبك ستظل غير مرنة بشدة على الأرجح تجاه الأسعار حتى النصف الثاني من 2021؛ ما يسمح لأوبك+ بإعادة موازنة سوق النفط سريعا.

وقال البنك إن المسألة الرئيسية ستكون «رد الفعل المحتمل للإمدادات الصخرية، بيد أن أحدث موسم للأرباح يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا بعيدين عن تعويض النمو».

وكان قد كشف موقع “سي إن بي سي” الأميركي، أمس الخميس، عن ارتفاع في أسعار النفط بأكثر من خمسة في المئة، بعد ورود تقارير إيجابية من اجتماع “أوبك+”.

وبذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.06 دولار أو 4.8 في المئة إلى 67.13 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:30 بتوقيت غرينتش).

إضافة الى ارتفاع خام غرب تكساس بنحو 3 دولارات أو 4.7 في المئة إلى 64.17 دولارا، بعد أن صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2020 عند 64.51 دولارا.

