قلق أوروبي وأممي حيال وضع قطاع الكهرباء في ليبيا والمطالبة بإصلاحات عاجلة

بروكسل 05 مارس 2021 (وال)-أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثة الأممية لدى ليبيا الجمعة، عن قلقهم حيال الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مطالبين بالإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، قبل أن يتدهور بداية من أوائل صيف 2021.

وجاء ذلك في بيان تضمن مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا – نشرته البعثة عبر موقعها في فيسبوك – يشددون فيه على ضرورة تخصيص التمويل اللازم في التصدي لجائحة كورونا، ودفع مرتبات موظفي القطاع العام، والتمويل اللازم لاستمرار عمل المؤسسة الوطنية للنفط، والإسراع في منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة. (وال- بروكسل) ر ت

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