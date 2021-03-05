الصحة في السودان تُعلن عن 260 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت الصحة في السودان عن تسجيل 260 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك منذ تاريخ آخر إعلان للوضع الصحي في الأول من مارس الجاري.

وأوضحت الصحة في السودان تسجيل 19 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب “الانتباهه أون لاين”.

موضحة أن ولاية الخرطوم لا تزال تتصدر قائمة أعلى الإصابات مقارنة ببقية الولايات، حيث وصل إجمالي الإصابات فيها “6656” إصابة.

هذا وقدد الصحة السودانية على أهمية الالتزام باتباع الإرشادات الوقائية، والتبليغ عن حالات الاشتباه على الرقم المجاني “221”.

وفي سياق متصل أعلن وزير الصحة الاتحادية السوداني ،الدكتور عمر النجيب، عن وصول الدفعة الاولى من لقاح فايروس كورونا المستجد إلي البلاد.

وجاء إعلان وزير الصحة عن وصول اللقاح، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أول أمس الأربعاء، قال فيه:”إن السودان هو أول دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتلقى اللقاح من آلية كوفاكس وقد تحقق ذلك مع وصول 808,000 جرعة من لقاح إسترازينيكا”.

وقال الوزير أن الدفعة الاولى من اللقاح سيتم إستخدامها لتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية بجانب الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عاما فما فوق ممن يعانون من الأمراض المزمنة.

وأكد النجيب، أن اللقاحات آمنة وتمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية والسودان للإستخدام، مشيراً إلي أنه إنجاز كبير لحكومة السودان والشركاء ووجه بضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية حتى في حالة أخذ اللقاح.

وفي السياق أعلنت الصحة في السودان، أنها ستبدأ تطعيم طواقمها الطبية ضد كورونا مطلع الأسبوع المقبل.

وقال السودان على لسان مسؤولة بوزارة الصحة، تدعى داليا إدريس، أن الدفعة الأولى من اللقاح ستخصص لحوالي 414 ألفاً من الفرق الطبية في مختلف أنحاء البلاد.

وبدوره عبر عمر النجيب، وزير الصحة السوداني، عن ارتياحه لوصول أول شحنة من لقاح كورونا إلى البلاد.

كما أوضح أنه سقدم مجاناً، موضحاً أن الأولوية ستكون للفرق الطبية وكبار السن.

مشيراً إلى أن خطوة وصول اللقاح تعتبر خطوة رئيسية ضد الفيروس الذي أصاب 28 ألفاً و500 شخص، وأدى لوفاة 1900 منهم، على حد قوله.

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