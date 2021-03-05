مي الكيلة : 19 وفاة و1826 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.4%، ونسبة الإصابات النشطة 9.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة مي الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي في الضفة الغربية: ” قلقيلية 75، الخليل 377، نابلس 306، ضواحي القدس 82، بيت لحم 165، طوباس 48، طولكرم 111، أريحا والأغوار 38، رام الله والبيرة 357، جنين 69، سلفيت 52″، قطاع غزة 146.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي في مدينة الضفة الغربية: ” قلقيلية 37، الخليل 249، نابلس 103، ضواحي القدس 88، بيت لحم 111، طوباس 22، طولكرم 80، أريحا والأغوار 6، رام الله والبيرة 323، جنين 19، سلفيت 95″، قطاع غزة 137.

وتم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة الغربية سجلت كالتالي “قلقيلية 1، الخليل 4، بيت لحم 3، طوباس 1، طولكرم 1، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 5، جنين1″، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 150 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أكد أحد المسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية أن انتشار فيروس كورونا المستجد covid-19 يدفع بالنظام الصحي إلى التهالك و الانهيار .

حيث نقلت روسيا اليوم عن أسامة النجار المدير العام للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية تصريحه الذي و ضح فيه الوضع الصحي السيء .

و قال النجار أن ” أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ارتفاع بشكل مفاجئ، وأن السبب في ذلك يعود ربما إلى الانتشار السريع للفيروس ، إضافة إلى ممارسة العادات اليومية دون التزام بالإجراءات الوقائية، والطفرة الجينية للفيروس سريعة الانتشار ” .

و أضاف أن : “الإصابات اختلفت هذه المرة، فصغار السن لديهم أعراض صعبة، كما أنهم يحتاجون للإدخال الى المستشفيات”.

كما أوضح أن “الجانب الأخطر في ذلك هو أن أسرة المستشفيات قد امتلأت، وهناك مرضى ينتظرون أحيانا حتى يموت مريض آخر، من أجل أن يجد له سرير”.

و تابع النجار حديثه قائلاً : ” كنا نحذر من الوصول إلى مرحلة الخيارات الصعبة، ونحن الآن نستقبل حالات صعبة جدا، كما أننا نحاول أن نزيد من أسرة المستشفيات، لتستوعب الأعداد الضخمة من مرضى فيروس كورونا” .

هذا و كان قد أعلن البنك الدولي عن وجود نقص في التمويل في خطة التطعيم ضد فيروس كورونا في دولة فلسطين، يبلغ حجمه 30 مليون دولار، داعيا المانحين إلى تقديم مساعدات إضافية.

The post مي الكيلة : 19 وفاة و1826 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين appeared first on Souk Ukkaz News.

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