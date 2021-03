تركيا ترفض الاتهامات الموجهة لها من جامعة الدول العربية

أصدرت تركيا اليوم الجمعة بيانا ردت فيه على اتهامات الجامعة العربية لها بتدخلها في شؤون الدول العربية، معتبرة الاتهامات باطلة ولا تستند لدليل

وجاء في البيان الذي أصدرته الخارجية التركية: أن “بعض أعضاء الجامعة ما زالوا يصرون على الحفاظ على اتهاماتهم الجامدة بحق بلدنا من أجل التستر على أنشطتهم التخريبية”. بحسب روسيا اليوم.

وأضافت ” أن مثل هذه القرارات التي تم تبنيها، نتيجة لفرضها من قبل أوساط مختلفة، دون إجراء عملية تشاورية شفافة بين الدول الأعضاء“.

ودعت الوزارة الجامعة العربية إلى أن “تولي الأولوية لتحقيق سلام وازدهار ورفاهية العرب، والإسهام إسهاما بناء في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، بدلا من توجيه اتهامات غير مبررة إلى بلدنا”.

وتابعت “حماية سيادة ووحدة أراضي الدول العربية، وتشكيل تحالفات سياسية بينها، من أهم أولويات بلادنا بشأن أمن المنطقة“.

وكانت جامعة الدول العربية قد اختتمت في الأمس دورتها الـ 155 على المستوى الوزاري في القاهرة، حيث جاء في بيانها الختامي إدانه واضحة لما وصفته بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مطالبة أنقرة بسحب قواتها من سوريا وليبيا والعراق.

وفي السياق، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن عودة سوريا للحاضنة العربية امر حيوي، كما طالب بخروج “الاحتلال التركي” من الأراضي السورية.

جاءت تصريحات وزير الخارجية المصري خلال اجتماعه بوزراء خارجية العرب في الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية.

حيث قال شكري في حديثه: “إن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي”.

وأضاف: ” أن استيعاب المعارضة الوطنية السورية من شأنه تخفيف حدة النزاع لكي تخرج سوريا من الحرب المستمرة لبر الأمان”.

كما تطرق شكري لتواجد القوات الأجنبية في سوريا حيث قال: “إن الحل السياسي ينبغي أن يسير قدما بخروج جميع القوات الأجنبية من جميع الأراضي السورية، وفي مقدمتها الاحتلال التركي والعمل الدؤوب، من أجل دحض التنظيمات الإرهابية التي يمتد لهيبها ليحرق الأخضر واليابس بجميع أرجاء المنطقة”، بحسب روسيا اليوم.

وأوضح شكري رفض بلاده لجميع التدخلات التركية في المنطقة، واستمرار تواجد قوات تركية على أراض عربية.

