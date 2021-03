الدفاع الروسية: مسلحو إدلب يواصلون خرق اتفاق خفض التصعيد

تواصلت التنظيمات المسلحة المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتداءاتها على المناطق والقرى الآمنة بأرياف حماة وحلب واللاذقية والجزء المحرر من ريف إدلب، بحسب وزارة الدفاع الروسية .

وبحسب تلفزيون “الخبر” ذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن “التنظيمات الإرهابية في إدلب نفذت 26 اعتداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على مناطق ومواقع في أرياف إدلب وحماة وحلب واللاذقية وخرقت بذلك اتفاق خفض التصعيد .”

وأوضحت الوزارة “أنها رصدت 26 خرقاً قامت بها التنظيمات الإرهابية من المناطق التي تنتشر فيها وتوزعت الخروقات بواقع 13 خرقاً في محافظة إدلب و5 في اللاذقية و6 في محافظة حماة واثنين في حلب”.

وأعلنت الدفاع الروسية الأربعاء رصد 29 اعتداء من الأراضي التي يتنشر فيها إرهابيو “جبهة النصرة” بينها 11 اعتداء في إدلب و13 في اللاذقية و3 في حماة واعتداءان في حلب.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بأن مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي شنوا خلال الساعات الـ24 الماضية 23 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، في بيان، إنه تم رصد 23 هجوما من أراضي سيطرة عناصر “جبهة النصرة”، بينها 13 استهدفت مواقع داخل محافظة إدلب، و5 في حلب، و3 في حماة، و2 في اللاذقية.

وأشار سيتنيك مع ذلك إلى عدم تسجيل أي انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في المنطقة من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية الموالية لتركيا.

كما أكد أن الشرطة العسكرية الروسية نفذت دوريات على طريقين في محافظة حلب إضافة إلى دورية للقوات الجوية.

ودعا نائب مدير مركز حميميم كل قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية الناشطة في منطقة إدلب لخفض التصعيد إلى التخلي عن أي أعمال عدائية والمضي قدما نحو التسوية السلمية في الأراضي التي تحتلها.

وتمثل محافظة إدلب آخر معقل للمسلحين بقيادة “جبهة نصرة” (التي غيرت سابقا اسمها إلى “هيئة تحرير الشام”) في سوريا وتدخل ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت بموجب اتفاقات بين روسيا وتركيا في إطار عملية أستانا التفاوضية التي تشارك فيها كذلك إيران.

وفي 5 مارس توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حزمة قرارات لمنع التوتر في منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تضم كذلك أراض في حلب واللاذقية وحماة، تشمل إعلان وقف لإطلاق النار بين الجيش السوري من جهة والقوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها من جهة أخرى، وإنشاء “ممر آمن” في مساحات محددة على الطريق “M4” وإطلاق دوريات مشتركة.

