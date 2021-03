عاد الفنان السعودي عبدلله السدحان إلى تصدر التريند على تويتر بعد أن حذف تغريدته عن شريك نجاحه وصديقه، الفنان ناصر القصبي، والتي حصدت تفاعل كبير على تويتر.

وبحسب سبوتنيك، فقد أقدم الفنان السعودي على حذف تغريدته المؤثرة لناصر القصبي بسبب عدم تلقيه أي رد أو تفاعل من قبل ناصر القصبي.

إذ أن الفنان السعودي ناصر القصبي لم يُعلق حتى هذه اللحظة على تغريدة عبد الله السدحان له على خلاف متابعيهم.

وأثارت خطوة عبد الله السدحان الأخيرة ضجة بين مستخدمي “تويتر“، وبدأوا بحملة هاشتاغات “السدحان حذف التغريدة” و”السدحان والقصبي “، و”السدحان”.

كما أعادوا نشر التغريدة التي حذفها الفنان السعودي للتعبير عن أمنياتهم بأن يعود التعاون الفني بين الفنانين المؤثرين في المجتمع السعودي من جديد.

وقال عبد الله السدحان في تغريدته المحذوفة لناصر القصبي: “والله ثم والله أني أحبك، و“هذي” رسالة عتاب قبلتها يا مرحبًا ترى داري دارك”.

ونشر الممثل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يتضمن لقطات من أعماله القديمة مع القصبي، مع أغنية مؤثرة للفنان السعودي ​راشد الماجد​ من مسلسل “​العاصوف​”، التي تقول كلماتها “كلش تغير وانقلب، وماعاد نشبه نفسنا”.

الجدير بالذكر، أن علاقة الفنانين الخليجيين المؤثرين بالمجتمع الخليجي وبطلا سلسلة طاش ما طاش قد مرت بمنعطفات كثيرة، وصلت إلى المحاكم، فقد بدأت تفاصيل القضية عام 2012 على خلفية إنفصالهما الفني.

وفي التفاصيل، كان القصبي قد طلب منه قبل التوجه إلى المحكمة التجارية بالرياض، إنهاء الشراكة بينهما ودياً وعدم التصعيد للقضاء، إلا أن السدحان كان يبحث عن حلول تمنع الإنفصال، الأمر الذي دفع القصبي لحسم الأمور قضائياً.

كشف الفنان السعودي حقيقة الخلاف بينه وبين الفنان ناصر القصبي، قائلا: “لا خلاف بيننا، فالفن يترفع عن أي خلاف، وليس لدي اعتراض على العمل معا لأنه في النهاية.

وحول إمكانية عودة العمل مع الفنان ناصر القصبي، وقال عبدالله السدحان: «لا أمانع العمل مع القصبي بشرط توافر النص الجيد والإنتاج السخي، وتوافر الوقت المناسب لتنفيذ العمل».

جاء تصريحات السدحان خلال برنامج «بدون كلافة»، الذي أكد فيه أن فراقه مع ناصر القصبي كان في المكان فقط.

The post السدحان يتصدر تويتر بعد حذفه تغريدته عن ناصر القصبي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ